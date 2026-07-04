Gli azzurri superano nettamente la coppia De Jong/Royer e per la prima volta raggiungono gli ottavi ai Championships dove affronteranno Krajicek/Mektic. Vavassori più tardi impegnato nel doppio misto con Errani. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Arriva un'altra netta vittoria a Wimbledon per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il successo all'esordio sugli inglesi Jones/Paris, gli azzurri hanno conquistato gli ottavi di finale ai Championships per la prima volta in carriera grazie alla vittoria su Jesper De Jong e Valentin Royer con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora. Un risultato mai in discussione per gli azzurri, dominanti dall'inizio alla fine con soli 4 punti persi nei propri turni di battuta. Bolelli e Vavassori hanno indirizzato il primo set con un break in apertura, mentre nel secondo parziale è stato decisivo il break ottenuto nelle fasi finali, al nono gioco. Gli azzurri, che mai erano andati così avanti insieme nella specialità a Wimbledon, affronteranno negli ottavi di finale la coppia formata da Austin Krajicek e Nikola Mektic, n. 14 del seeding.