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Jasmine Paolini in lacrime a Wimbledon: "Gli ultimi mesi sono stati difficili"

l'intervista

Tornata agli ottavi di uno Slam dopo più di un anno, Jasmine Paolini non è riuscita a trattenere le lacrime dopo il match contro Sakkari, ricordando le difficoltà del recente passato. "Gli ultimi mesi sono stati difficili - ha spiegato l'azzurra - Mi sono divertita ed è una bellissima sensazione, sono veramente felice. Quest'anno è stato una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi ed ero arrivata qui senza aspettative"

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