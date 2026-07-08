PAOLINI-KOSTYUK LIVE ALLE 14.30 SU SKY SPORT UNO

Paolini-Kostyuk oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jasmine Paolini apre il mercoledì azzurro sul Centrale, impegnata con l'ucraina Marta Kostyuk, n. 13 al mondo. In palio un posto in semifinale. Il match alle 14.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Paolini è rinata sull'erba di Wimbledon. L'azzurra non vinceva quattro match consecutivi nello stesso torneo da Cincinnati dello scorso anno. A Church Road ha ritrovato fiducia e continuità dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro
Il cammino di Paolini
- 1° turno: vs Montgomery 0-6, 6-4, 7-5
- 2° turno: vs Golubic 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Sakkari 6-1, 6-2
- Ottavi: vs Eala 6-4, 4-6, 6-3
Paolini e Cobolli: è mercoledì azzurro su Sky Sport
Sarà un mercoledì azzurro sul Centrale di Wimbledon. Oltre a Jasmine Paolini, infatti, sarà impegnato anche Flavio Cobolli che scenderà in campo dopo la tennista toscana contro il britannico Arthur Fery. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il match è in programma alle ore 14.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jasmine Paolini a caccia di un posto in semifinale a Wimbledon. L'azzurra apre il programma sul Centrale contro l'ucraina Marta Kostyuk, n. 13 al mondo