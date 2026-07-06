Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

L'erba di Wimbledon è un po' meno verde

Fabio Colangelo

Fabio Colangelo

Non è un fattore sostanziale, ma il caldo che si è abbattuto su Londra ha modificato, seppur in minima parte, il modo di giocare dei tennisti. Questione di caldo? No, di una superficie che sta cambiando la sua morfologia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ