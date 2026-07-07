Sarà la quarta sfida a livello Atp, con Jannik che conduce avanti 3-0 nei precedenti. Per la precisione, i due si sono affrontati sempre nel 2024. C'è anche un precedente sull'erba, che risale all'Atp 500 di Halle (torneo poi vinto da Sinner) e che è stata anche la partita più dura per Jannik, che ha avuto la meglio al tie-break del terzo set.

Masters Indian Wells 2024 (R32): Sinner b. Struff 6-3, 6-4

Masters Monte-Carlo 2024 (R16): Sinner b. Struff 6-4, 6-2

Atp Halle (QF): Sinner b. Struff 6-2, 6-7, 7-6