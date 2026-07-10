Fognini ha presentato la sfida tra Sinner e Djokovic nella semifinale di Wimbledon durante Sky Tennis Show: "Credo che sia una finale anticipata. Sono due giocatori molto simili, la differenza sta tanto nel carattere. Nole ha un carattere un pochino più 'cattivo' sotto questo punto di vista, mentre Jannik è molto più calmo e tranquillo. Ci aspettiamo la partita più bella del torneo perché in campo ci saranno due grandi campioni".