Sinner-Djokovic oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Un anno dopo è di nuovo Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon: Jannik insegue la prima finale Slam stagionale, Nole vuole continuare la "missione" del 25° major. Il match, in programma sul Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Chi vince affronta domenica Sascha Zverev. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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E' terminata sul Centrale! Zverev in finale a Wimbledon per la prima volta: battuta la wild-card britannica Fery7-6, 6-2, 6-4. Tra circa 15-20' tocca a Sinner-Djokovic!
Zverev in finale: Fery battuto in tre setVai al contenuto
Djokovic punta a raggiungere la sua 39^ finale dello Slam ed estendere il suo record storico per il maggior numero di finali di singolare maschile Slam raggiunte.
Djokovic punta a diventare il 4° giocatore nell'Era Open a raggiungere 11 finali di singolare a Wimbledon, dopo Federer, Martina Navratilova e Serena Williams.
Djokovic punta a raggiungere la sua 11^ finale a Wimbledon per accorciare le distanze da Roger Federer in cima alla classifica di tutti i tempi per il maggior numero di finali di singolare maschile raggiunte ai Championships.
Gli highlights di Djokovic-Auger Aliassime
Novak Djokovic ha raggiunto la finale di Wimbledon al termine dell'incredibile sfida giocata contro Felix Auger-Aliassime e vinta al super tiebreak del 5° set dopo 5 ore e 15 minuti.
Battendo Miomir Kecmanovic in 5 set al 1° turno qui, Sinner ha interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive nei match al quinto set. Jannik ha un bilancio di 7 vittorie e 12 sconfitte nei match al 5° set a livello Atp.
Sinner ha vinto 2 titoli del circuito maggiore sull'erba. Oltre al suo titolo di Wimbledon lo scorso anno, ha conquistato il titolo a Halle nel 2024 (battendo Hubert Hurkacz). È uno dei 4 italiani ad aver vinto un titolo a livello di circuito sull'erba nell'Era Open.
Sinner è un 4 volte campione Slam. Oltre al titolo di Wimbledon dello scorso anno, ha vinto anche i titoli agli Australian Open nel 2024 (battendo Daniil Medvedev) e nel 2025 (battendo Zverev) e agli US Open del 2024 (battendo Taylor Fritz). Detiene il record per il maggior numero di titoli di singolare Slam vinti da un giocatore italiano.
Sinner punta a diventare il 10° uomo nell'Era Open a confermarsi campione a Wimbledon, dopo Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Djokovic e Alcaraz.
Fognini: "Sinner è il Djokovic 2.0: la differenza è nel carattere"
Fognini ha presentato la sfida tra Sinner e Djokovic nella semifinale di Wimbledon durante Sky Tennis Show: "Credo che sia una finale anticipata. Sono due giocatori molto simili, la differenza sta tanto nel carattere. Nole ha un carattere un pochino più 'cattivo' sotto questo punto di vista, mentre Jannik è molto più calmo e tranquillo. Ci aspettiamo la partita più bella del torneo perché in campo ci saranno due grandi campioni".
Fognini: 'Sinner è il Djokovic 2.0: la differenza è nel carattere'. VIDEOVai al contenuto
Raggiungendo la sua decima semifinale Slam, Sinner è diventato il 4° giocatore in attività a raggiungere 10 semifinali nel singolare maschile Slam, dopo Djokovic (che oggi disputa la sua 55^ semifinale Slam), Alexander Zverev (che oggi disputa la sua 12^ semifinale Slam) e Alcaraz (10 presenze in semifinale Slam).
Raggiungendo la sua terza semifinale a Wimbledon, Sinner ha esteso il suo record storico di semifinali nel singolare maschile a Wimbledon per un italiano. È uno dei 4 italiani nella storia ad aver raggiunto la semifinale qui, insieme a Pietrangeli (1960), Berrettini (2021) e Musetti (2024).
Sinner punta a conquistare la sua 99^ vittoria in un match dello Slam.
Sinner giocherà la sua decima semifinale dello Slam, la terza a Wimbledon. Ha un bilancio complessivo di 6 vittorie e 3 sconfitte nelle semifinali Slam e ha vinto una delle due semifinali giocate finora ai Championships.
Sinner punta a raggiungere la sua settima finale dello Slam ed estendere il suo record storico per il maggior numero di finali di singolare nei major raggiunte da un giocatore italiano.
Sinner punta a raggiungere la finale di Wimbledon per due anni consecutivi, diventando il 18° giocatore nell'Era Open a farlo e il 3° giocatore in attività a riuscirci.
Sinner punta a diventare il primo giocatore italiano nella storia a raggiungere più finali di singolare a Wimbledon. È uno dei 3 giocatori italiani ad aver raggiunto una finale di singolare ai Championships, dopo Matteo Berrettini nel 2021 e Jasmine Paolini nel 2024.
Il campione in carica Sinner punta a raggiungere la sua seconda finale a Wimbledon. Questa è la sua sesta apparizione a Wimbledon e il suo 27° Slam in totale.
Sinner ha vinto 5 degli ultimi 7 match disputati contro i top 10 negli Slam. In questo arco di tempo, le sue uniche sconfitte sono arrivate contro il n. 2 Alcaraz nella finale degli US Open dello scorso anno e contro il n. 4 Djokovic nelle semifinali degli Australian Open di quest'anno. Ha un bilancio complessivo negli Slam contro i top 10 di 15 vittorie e 14 sconfitte.
Furlan a Sky: "Sinner è la versione più evoluta di Djokovic"
Sinner punta a conquistare la sua quarta vittoria consecutiva contro un top 10 a Wimbledon, avendo vinto 3 partite di fila dai quarti di finale fino alla finale lo scorso anno: contro il n. 10 Ben Shelton nei quarti, il n. 6 Djokovic in semifinale e il n. 2 Carlos Alcaraz in finale. In totale a Wimbledon ha un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte contro i top 10.
Il cammino di Sinner a Wimbledon
- 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Brooksby 6-4, 6-3, 6-4
- Ottavi: vs Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3
- Quarti: vs Struff 7-5, 7-6, 6-3
Becker: "Sinner favorito, ma Djokovic è un lottatore"
Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, un match ricco di fascino che Boris Becker presenta così a Sky Tennis Show: "Jannik deve alzare il proprio il proprio livello, lui è più potente e più giovane di Djokovic. Ma Nole è attento, capisce subito se l'avversario ha paura, si mette a duellare in campo come un lottatore di strada. Sul centrale può sempre avvenire qualcosa di magico".
Sinner-Djokovic, come arrivano gli sfidanti alla semifinale
Gli highlights di Sinner-Struff
Jannik Sinner ha conquistato per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la semifinale di Wimbledon superando Jan-Lennard Struff 7-5, 7-6, 6-3. Guarda gli highlights nel video.
Jannik Sinner si appresta a giocare la semifinale a Wimbledon dopo la vittoria in tre set contro il tedesco Struff ai quarti di finale.
Sinner-Djokovic, tutti i precedenti
- 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
- 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
- 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
- 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
- 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
- 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
- 2026 - Australian Open (SF): Djokovic b. Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
Sinner-Djokovic, atto XII
Sinner e Djokovic si ritroveranno di fronte per la dodicesima volta nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso l'ultimo confronto in Australia a gennaio. Sarà anche il quarto match tra i due a Wimbledon: Nole ha vinto nel 2022 e nel 2023, mentre Jannik ha superato il serbo nel precedente dello scorso anno.
Il match è in programma sul Centrale dopo Zverev-Fery, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Da Wimbledon a Wimbledon. Un anno dopo è ancora Jannik Sinner contro Novak Djokovic: in palio un posto in finale ai Championships