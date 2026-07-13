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l'analisi

I discorsi liberi di King Jannik II

Matteo Renzoni
©Ansa

Vincere a Wimbledon e crescere non solo in campo, ma anche davanti a un microfono. La sua comunicazione è cambiata molto, tra garbati guanti di sfida a sentiti ringraziamenti alla famiglia e chi gli sta vicino. Come è evoluto Sinner anche in questo ambito

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