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Sinner bocciato all’esame per la patente: "La quarta volta, l’ultima prima di Wimbledon"

WIMBLEDON
Video @Wimbledon - Instagram

In campo, nessuna pressione, ma fuori… una cosa che lo frena c’è. La prima volta ne aveva parlato nel corso di un dialogo con il suo coach Gary Cahill in un video su Youtube. Al tradizionale ballo dei campioni, il campione di Wimbledon è tornato sul tema con il sorriso: "Sono stato bocciato quattro volte. Cos’altro mi mette pressione? Non lo so. Magari l’anno prossimo mi farete la stessa domanda", tra gli applausi. Il video pubblicato dall’account ufficiale del Championship  

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