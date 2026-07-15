Sinner al J Medical per controlli di routine dopo la vittoria di Wimbledon. VIDEOdopo wimbledon
Visita di controllo al J Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 al mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina di mercoledì 15 luglio, per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Solita disponibilità da parte di Jannik che prima andare via dal J Medical si è intrattenuto con alcuni tifosi presenti per le foto. Il VIDEO del nostro inviato Francesco Cosatti