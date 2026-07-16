Atp e Fitp hanno confermato che il torneo tra gli otto più forti giocatori della stagione nel circuito maschile si svolgerà nel capoluogo piemontese anche nel 2027. Intanto previste diverse novità per l'edizione 2026, che si svolgerà a novembre e in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW RACE TO TORINO 2026: LA CLASSIFICA

Le Atp Finals restano a Torino nel 2027. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, nel corso della presentazione del masterplan della Nitto Atp Finals 2026, ha fatto seguito anche il comunicato dell'Atp. "Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria - ha spiegato Binaghi - Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis".

"Finals patrimonio per lo sport italiano" Ancora Binaghi direttamente dal Grattacielo di Intesa, a Torino. "Questa conferma ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l'edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l'intero Paese".

Il comunicato dell'Atp "L'atp e la Fitp hanno annunciato oggi che le Nitto Atp Finals si svolgeranno a Torino fino al 2027. Il prolungamento dell'accordo fa seguito a cinque edizioni di grande successo dell'evento a Torino – con una sesta prevista per il novembre 2026 – consolidando una delle partnership di maggior successo dell'Atp con una città ospitante".





Le novità dell'edizione 2026 Presentate alcune novità del masterplan dell'edizione 2026 delle Atp Finals di Torino. A partire dal Fan Village, che si trasformerà nel cuore pulsante dell'evento grazie a novità strutturali che permetteranno di vivere un'esperienza ancora più immersiva e partecipativa. Il Blue Carpet sarà quest'anno in piazza San Carlo, con una nuova installazione progettata da Pininfarina, pensata per valorizzare ulteriormente il legame tra l'evento e la città che lo ospita. E poi una nuova configurazione delle sedute dell'Inalpi Arena che porterà la capienza a oltre 13.500 posti, quattro nuove terrazze con affaccio diretto sul campo e il potenziamento delle aree hospitality e lo Skywalk firmato da Pininfarina: una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi al Fan Village. Nel Fan Village inoltre, sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, che permetterà ai protagonisti del torneo di preparare i propri match sotto gli occhi degli appassionati. A completare il progetto, la nuova e ampliata facciata con una grande parete Led destinata a trasformare il Piazzale Grande Torino in un grande palcoscenico digitale.