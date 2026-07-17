Travaglia eliminato: vince Vallejo in 2 set

Si chiude ai quarti di finale (miglior risultato dopo quattro anni e mezzo) l’avventura di Stefano Travaglia al Nordea Open, sconfitto 7-6, 6-2 da Adolfo Vallejo. L’inizio di partita è combattuto, con colpi interessanti ambo i lati e la conferma di ritmi alti, ma – fatta eccezione per una palla break quasi in avvio a favore dell’azzurro e annullata – si resta a lungo sul filo dell’equilibrio. All’ottavo game è il paraguaiano a prendere il comando dello scambio in risposta e, approfittando anche di un dritto fuori misura di Travaglia, trova il primo vero vantaggio dell’incontro, ma non riesce a concretizzarlo: un paio di gratuiti e la reazione immediata dell’italiano, bravo anche sotto rete, portano al controbreak. Annullata successivamente un’altra palla break, si arriva al tie-break dove è Vallejo a conquistare il primo set. Il 34enne marchigiano accusa il colpo e cede subito il primo game in apertura di secondo set, ma trova subito il controbreak che pareggia i conti. Con un dritto in corridoio e un altro a rete sul servizio, tuttavia, permette all’avversario di poter breakkare ancora e il sudamericano rimette la freccia avanti. I tentativi di rimonta dell’azzurro si spengono nel game successivo e per il paraguaiano arriva un doppio break di vantaggio: il 6-2 conclusivo gli spiana la strada verso la semifinale, mentre Travaglia esce di scena.