Darderi-Rublev LIVE su Sky Sport Tennis

Darderi-Rublev oggi all'Atp Bastad, il risultato in diretta live della partita
Seconda finale consecutiva a Bastad per Luciano Darderi. L'italoargentino sfida il russo Andrey Rublev, numero 1 del seeding, per confermare il titolo vinto un anno fa. La finale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
9° game: Rublev tiene il servizio, 5-4 con Darderi
Rublev sta salendo di colpi in questa fase. Game a zero del russo che adesso sta trovando non solo l'aiuto del servizio, ma anche qualità nello scambio
8° game: Darderi tiene il servizio, 4-4 con Rublev
Qualche difficoltà con la prima per Darderi che da 40-15 è costretto a giocare i vantaggi. L'azzurro, però, riesce a risolvere dopo la seconda parità con un buon dritto e una prima vincente
7° game: Rublev tiene il servizio, 4-3 con Darderi
Qualche segnale di nervosismo da parte di Darderi che lancia la racchetta dopo due gratuiti. Rublev riesce a chiudere a zero, con un dritto in campo aperto e una risposta lunga di Luciano
6° game: Darderi tiene il servizio, 3-3 con Rublev
Darderi scappa rapidamente sul 40-0. Rublev accorcia fino al 40-30, ma poi l'azzurro riesce a chiudere il game con una risposta aggressiva in rete del russo
5° game: Rublev annulla una palla break, 3-2 con Darderi
Darderi conquista la prima palla break del match, giocando una buona variazione con lo slice. Rublev, però, riesce a cancellarla con un back di rovescio lungo dell'azzurro. Ai vantaggi il russo chiude con il primo serve and volley del match.
4° game: Darderi tiene il servizio, 2-2 con Rublev
Grande sicurezza di Darderi che per la prima volta nel match tiene il servizio a zero. L'azzurro sta tenendo bene negli scambi prolungati e riesce a fare la differenza con il dritto
3° game: Rublev tiene il servizio, 2-1 con Darderi
Rublev strappa due volte con il rovescio e si ritrova sotto 0-30. Da qui, però, il russo piazza quattro punti di fila, con qualche rimpianto per Darderi che in due occasioni non è riuscito a far partire lo scambio. Bellissima poi l'accelerazione di dritto con cui Rublev chiude il game
2° game: Darderi tiene il servizio, 1-1 con Rublev
Darderi trova subito ritmo con la prima. Avanti 40-0, l'azzurro perde il primo quindici al servizio con una palla corta letta bene da Rublev, ma poi riesce a chiudere con un'altra prima vincente
1° game: Rublev tiene il servizio, 1-0 con Darderi
Rublev sbaglia di dritto nel primo quindici del match, poi però mette in fila quattro punti consecutivi e chiude il primo game con un ace
INIZIA IL MATCH! Rublev al servizio
Darderi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Inizia il riscaldamento!
Darderi e Rublev entrano in campo! La finale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Federico Ferrero e commento di Marco Crugnola
Quasi tutto pronto sul Centre Court di Bastad, tra poco l'ingresso in campo di Andrey Rublev e Luciano Darderi!
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Luciano DARDERI (Ita)
- 2024: Nuno BORGES (Por)
- 2023: Andrey RUBLEV
- 2022: Francisco CERUNDOLO (Arg)
- 2021: Casper RUUD (Nor)
- 2019: Nicolas JARRY (Chi)
- 2018: Fabio FOGNINI (Ita)
Rublev non batte un top 20 da un anno. L'ultimo successo, infatti, risale a Cincinnati 2025, contro Alexei Popyrin. Da quel giorno ha perso cinque partite consecutive contro primi venti.
Cielo nuvoloso su Bastad, dove il Centrale si sta lentamente riempiendo. La temperatura è di circa 19 gradi, con un rischio pioggia attorno al 35%
Rublev insegue oggi il 18° titolo Atp in carriera (record 17-12 nelle finali), il primo da Doha 2025 e il primo sulla terra rossa da Madrid 2024. Tra i giocatori in attività, il russo è l'ottavo giocatore con più titoli
Darderi ha un bilancio di 4 vittorie e 16 sconfitte contro avversari top 20, bilancio che diventa 3-4 considerando soltanto questa stagione. L'ultima affermazione con Zverev, sulla terra rossa di Roma
La storia degli italiani a Bastad
In totale nove italiani hanno centrato almeno una finale a Bastad. Oltre a Darderi, hanno trionfato in Svezia anche Martin Mulligan (1968), Antonio Zugarelli (1976), Corrado Barazzutti (1977), Paolo Canè (1989), Andrea Gaudenzi (2001) e Fabio Fognini (2018)
Sfida tra ex campioni
Sarà anche una finale tra ex campioni del torneo. Se Luciano da una parte è il campione uscente, dall'altra Rublev ha trionfato sulla terra svedese nel 2023, battendo in finale Casper Ruud
Bastad back-to-back?
Darderi può diventare il quinto giocatore nell'Era Open a vincere il torneo di Bastad per due anni consecutivi. L'ultimo a esserci riuscito è stato Mariano Zabaleta nel 2003-2004
Caccia al sesto titolo Atp
In caso di vittoria oggi, Darderi conquisterebbe il sesto titolo Atp della carriera. Luciano entrerebbe così nella top 5 degli italiani con più affermazioni nel circuito maggiore, eguagliando Paolo Bertolucci
Tutte le vittorie italiane nel circuito AtpVai al contenuto
I giocatori con più titoli sulla terra rossa dal 2024
- Luciano Darderi 5
- Carlos Alcaraz 4
- Sebastian Baez 3
- Matteo Berrettini 3
- Casper Ruud 3
- Jannik Sinner 3
- Alexander Zverev 3
I giocatori con più vittorie sulla terra rossa nel 2026
- Luciano Darderi 20-9
- Alexander Zverev 20-4
- Rafael Jodar 19-4
- Jannik Sinner 18-1
Darderi il "Re" della terra rossa
Darderi è il giocatore con più vittorie nel 2026 sulla terra rossa (20, al pari di Alexander Zverev), ma anche il tennista con più titoli su questa superficie dall'inizio del 2024 (5)
Il precedente ad Amburgo
Tra Darderi e Rublev c'è un solo precedente che risale allo scorso anno, sulla terra rossa di Amburgo. Nei quarti di finale vinse il russo con lo score di 6-1, 3-6, 6-3 in un'ora e 55 minuti
La terra rossa sorride anche a Rublev, alla seconda finale stagionale su questa superficie dopo Barcellona. Dal Godò in poi, il russo ha vinto 13 partite su 17 sulla terra
Il cammino di Rublev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Pellegrino 7-6, 6-7, 6-3
- Quarti: vs Baez 6-1, 6-2
- Semifinale: vs Tabilo 6-4, 4-6, 6-4
Dopo una stagione sull'erba in ombra (una vittoria e due sconfitte), Darderi è ripartito dall'amata terra rossa. Un solo set perso finora dall'italoargentino, nella combattuta semifinale con il paraguaiano Vallejo
Il cammino di Darderi
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Altmaier 6-4, 6-4
- Quarti: vs Borges 7-6, 6-4
- Semifinale: vs Vallejo 6-4, 6-7, 6-3
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Atp Bastad: Rublev vs DARDERI (Ita)
- ore 16.30 - Wta Iasi: Sherif (Egy) vs Badosa (Esp)
- ore 19 - Wta Atene: Sakkari (Gre) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 14 - Atp Bastad: Rublev vs DARDERI (Ita)
- ore 19 - Wta Atene: Sakkari (Gre) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT 251
- ore 16.30 - Wta Iasi: Sherif (Egy) vs Badosa (Esp)
La finale è in programma alle 14, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale all'Atp 250 di Bastad. Luciano Darderi va a caccia del back-to-back, impegnato oggi contro Andrey Rublev.