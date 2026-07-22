Kitzbuhel ed Estoril: il programma di oggi su Sky

Proseguono i tornei di Kitzbuhel ed Estoril in questo mercoledì di tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Scende in campo il n. 1 del seeding nell'Atp austriaco, il kazako Bublik impegnato contro Diaz Acosta. Sulla terra rossa portoghese Blockx affronterà il francese Jacquet
Prosegue la settimana di tennis con l'Atp di Kitzbuhel ed Estoril, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il candidato principale al successo sulla terra austriaca, il kazako Bublik, se la vedrà contro l'argentino Diaz Acosta, ma prima tocca al monegasco Vacherot (n. 2 del seeding), impegnato contro il francese Halys. Nel torneo portoghese, invece, il cileno Tabilo affronterà uno dei 'padroni di casa', Tiago Torres. A seguire la sfida tra Jacquet e Blockx.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 11 - Atp Kitzbuhel: Halys (Fra) vs Vacherot (Mon)
- A seguire - Atp Kitzbuhel: Struff (Ger) vs Navone (Arg)
- A seguire - Atp Kitzbuhel: Etcheverry (Arg) vs Rodionov (Aut)
- A seguire - Atp Kitzbuhel: Bublik (Kaz) vs Diaz Acosta (Arg)
- A seguire - Atp Estoril: Tabilo (Chi) vs Torres (Por)
- A seguire - Atp Estoril: Jacquet (Fra) vs Blockx (Bel)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.