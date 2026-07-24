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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 24 luglio

Tennis

Dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez negli ottavi, oggi Luciano Darderi torna in campo nel 250 di Estoril e se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio un posto in semifinale

In questo venerdì di tennis Luciano Darderi torna in campo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L'italoargentino, n. 2 del seeding, è reduce dalla vittoria in due set contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0, 6-1 negli ottavi di finale dell'Atp Estoril. Ora si troverà di fronte il portoghese, e padrone di casa, Jaime Faria per un posto in semifinale.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 11 - Wta Praga: Tararudee (Tha) vs Snigur (Ucr)
  • Non prima delle 12.30 - Atp Kitzbuhel: Hanfmann (Ger) vs Halys (Fra)
  • Non prima delle 12.30 - Atp Kitzbuhel: Etcheverry (Arg) vs Bublik (Kaz)
  • A seguire - Simulcast Sky Sport Arena

SKY SPORT ARENA (204)

  • Ore 11 - Simulcast Sky Sport Arena
  • Ore 15 - Atp Estoril: Rublev vs Van Assche (Fra)
  • Non prima delle 18 - Atp Estoril: Burruchaga (Arg) vs Blockx (Bel)
  • A seguire - Atp Estoril: DARDERI (Ita) vs Faria (Por)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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