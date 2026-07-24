Dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez negli ottavi, oggi Luciano Darderi torna in campo nel 250 di Estoril e se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio un posto in semifinale
In questo venerdì di tennis Luciano Darderi torna in campo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L'italoargentino, n. 2 del seeding, è reduce dalla vittoria in due set contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0, 6-1 negli ottavi di finale dell'Atp Estoril. Ora si troverà di fronte il portoghese, e padrone di casa, Jaime Faria per un posto in semifinale.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 11 - Wta Praga: Tararudee (Tha) vs Snigur (Ucr)
- Non prima delle 12.30 - Atp Kitzbuhel: Hanfmann (Ger) vs Halys (Fra)
- Non prima delle 12.30 - Atp Kitzbuhel: Etcheverry (Arg) vs Bublik (Kaz)
- A seguire - Simulcast Sky Sport Arena
SKY SPORT ARENA (204)
- Ore 11 - Simulcast Sky Sport Arena
- Ore 15 - Atp Estoril: Rublev vs Van Assche (Fra)
- Non prima delle 18 - Atp Estoril: Burruchaga (Arg) vs Blockx (Bel)
- A seguire - Atp Estoril: DARDERI (Ita) vs Faria (Por)
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