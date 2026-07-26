In campo tre finali: il programma su Sky

Prima finale nel circuito maggiore per Van Assche e Blockx, che si giocano il titolo all'Atp 250 di Estoril. Due finali anche in campo femminile: Bondar-Korpatsch ad Amburgo e Tagger-Snigur a Praga. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica di finali e di grande tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima volta all'ultimo atto nel circuito maggiore per Luca Van Assche e Alexander Blockx, che si contendono il titolo all'Atp 250 di Estoril. Finalissime in programma anche in campo femminile a partire dal Wta 250 di Amburgo, dove Anna Bondar affronta Tamara Korpatsch. E a Praga, altro torneo Wta 250, Lilli Tagger se la vedrà contro Daria Snigur.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 14 - Wta Amburgo: Bondar (Hun) - Korpatsch (Ger)
- Non prima delle 18.30: Atp Estoril - Van Assche (Fra) - Blockx (Bel)
SKY SPORT MAX (206)
- Ore 14: Wta Praga: Tagger (Aut) - Snigur (Ucr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.