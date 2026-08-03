Introduzione

Carlos Alcaraz si prepara al rientro dopo l'infortunio al polso di metà aprile. Lo spagnolo, appena tornato numero 2 del tennis mondiale, si allena per il Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto (live su Sky e NOW) e in questi giorni è stato visto in campo con un occhio coperto da un cono forato. Perché? Spiega cos'è e a cosa serve il medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer).

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