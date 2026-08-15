Darderi subito ko: Hijikata vince in 2 set

Prova incolore di Luciano Darderi che saluta Cincinnati dopo appena un'ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Hijikata con un netto 6-4, 6-2. Tanti errori dell'italoargentino che tornerà in campo a Winston Salem. Il Cincinnati Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Settanta minuti. Tanto è durato il Masters 1000 di Cincinnati per Luciano Darderi, battuto all'esordio dall'australiano Rinky Hijikata, n. 95 al mondo, con un netto 6-4, 6-2. Una prova incolore da parte dell'italoargentino che non è mai riuscito a fare partita alla pari, scarico dal primo quindici contro un avversario che ha dominato con un tennis senza grandi sbavature, impreziosito da 20 vincenti, 10 ace e il 75% di punti con la prima. Nel primo set basta il break nel terzo game, con Darderi che non riesce mai a impensierire Hijikata in risposta. Netto, invece, il punteggio nel secondo parziale. Dal 2-1 in favore dell'azzurro, infatti, l'australiano ha vinto cinque giochi consecutivi, ottenendo così la terza vittoria in carriera contro un top 20. Darderi è atteso dal 23 agosto all'Atp 250 di Winston Salem, ultimo appuntamento prima degli US Open.