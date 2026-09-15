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Il tennis dopo US Open ci lascia senza certezze

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Ansa

Pennetta, Fognini, Furlan e Golarsa lo sanno: New York ci consegna due nuovi campioni, Alexander Zverev ed Elena Rybakina. Due vittorie succose, entrambe da leggere però oltre il nome scritto sull’albo d’oro. La puntata di Sky Tennis Club (primo passaggio in onda martedì 15 settembre alle 23.30 su Sky Sport Uno) parte proprio da questo tema

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