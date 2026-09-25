Proseguono i tornei Atp di Hangzhou e Chengdu, mentre nei Wta di Seul e Singapore sarà una giornata dedicata ai quarti di finale. A Londra, invece, inizia ufficialmente la Laver Cup 2026. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Seul a Chengdu, passando per Londra: sarà un lungo venerdì di tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al maschile proseguono i tornei di Chengdu e Hangzhou: tra le sfide di giornata riflettori puntati su Andrey Rublev che affronta l'australiano Hijikata per un posto nei quarti. Quarti di finale che, invece, si giocheranno oggi nei Wta di Seul e Singapore. A Londra, infine, inizia l'edizione 2026 della Laver Cup: primi quattro incontri della sfida tra Team Europe e Team World, con Carlos Alcaraz impegnato in serata nel doppio.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.