Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 25 settembre

Tennis

Proseguono i tornei Atp di Hangzhou e Chengdu, mentre nei Wta di Seul e Singapore sarà una giornata dedicata ai quarti di finale. A Londra, invece, inizia ufficialmente la Laver Cup 2026. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Da Seul a Chengdu, passando per Londra: sarà un lungo venerdì di tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al maschile proseguono i tornei di Chengdu e Hangzhou: tra le sfide di giornata riflettori puntati su Andrey Rublev che affronta l'australiano Hijikata per un posto nei quarti. Quarti di finale che, invece, si giocheranno oggi nei Wta di Seul e Singapore. A Londra, infine, inizia l'edizione 2026 della Laver Cup: primi quattro incontri della sfida tra Team Europe e Team World, con Carlos Alcaraz impegnato in serata nel doppio.

Vedi anche

Alcaraz-Cobolli, che feeling alle foto della Laver

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5 - Wta Seul: Volynets (Usa) vs Birrell (Aus)
  • ore 7 - Atp Chengdu: Kopriva (Cze) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Atp Chengdu: Tabilo (Chi) vs Mannarino (Fra)
  • a seguire - Atp Hangzhou: Hijikata (Aus) vs Rublev
  • ore 14 - Laver Cup: Ruud (Eur) vs F. Cerundolo (Wrl)
  • a seguire - Laver Cup: Mensik (Eur) vs Nakashima (Wrl)
  • ore 20 - Laver Cup: Jodar (Eur) vs Bublik (Wrl)
  • a seguire - Alcaraz/Mensik (Eur) vs Bublik/Fritz (Wrl)

SKY SPORT ARENA (204)

  • non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Faria (Por) vs Gaston (Fra)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

La porterò sempre nel cuore

Paolo Bertolucci

Ciao Elena, la voce del tennis

ciao elena

Una notizia drammatica, con il profondo dolore che tutte le persone di Sky, che tutta la comunità...

Laver Cup, Zverev fa il parrucchiere per Alcaraz

LAVER CUP 2026

Zverev e Alcaraz si prendono la scena a Londra: nel video il siparietto "tricologico" tra i due...

Italia in semifinale: decisive Errani e Paolini

BJK CUP

L'Italia torna in semifinale di Billie Jean King Cup per il quarto anno consecutivo: una...

Alcaraz e l'assenza di Sinner: "Mi manca"

Tennis

Protagonista a Londra in Laver Cup, Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero all'amico e rivale...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS