Atp Tokyo, i risultati degli italiani: Darderi al 2° turno

Luciano Darderi non sbaglia al debutto a Tokyo e fa fuori il numero 6 del seeding Casper Ruud per 7-6, 6-3. Al 2° turno affronterà Kyrian Jacquet. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Luciano Darderi. L'italoargentino è al 2° turno dell'Atp 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6, per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi che - sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud (che quest'anno lo aveva battuto nella semifinale di Roma) - dopo aver vinto al tiebreak il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36^ vittoria del 2026: al 2° turno se la vedrà per la prima volta a livello Atp contro il francese Kyrian Jacquet, che ha battuto Holger Rune in due set (6-3, 6-1).