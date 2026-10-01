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Atp Tokyo e Pechino, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Super giovedì di tennis sull'asse Tokyo-Pechino. In Giappone debuttano Matteo Berrettini e Luciano Darderi, scende in campo anche Carlos Alcaraz. In Cina, invece, esordio per Flavio Cobolli e Sascha Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Seconda giornata agli Atp 500 di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un super giovedì di tennis che inizierà già prima dell'alba in Giappone, con l'esordio di Luciano Darderi contro Casper Ruud. A Tokyo debuttano anche Matteo Berrettini, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (reduce dal trionfo a Chengdu), e il n. 1 del seeding Carlos Alcaraz, opposto all'americano Michelsen. In Cina, invece, spazio a Flavio Cobolli che affronterà il russo Safiullin, semifinalista pochi giorni fa ad Hangzhou. In campo anche il n. 1 del tabellone Sascha Zverev, impegnato con il britannico Norrie. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 7 circa - Atp Pechino: Safiullin vs COBOLLI (Ita)
  • non prima delle 9 - Atp Pechino: Zverev (Ger) vs Norrie (Gbr)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Atp Tokyo: Davidovich Fokina (Esp) vs BERRETTINI (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4 - Atp Tokyo: DARDERI (Ita) vs Ruud (Nor)
  • a seguire - Atp Tokyo: Nishikori (Jpn) vs Tiafoe (Usa)
  • ore 9 - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Michelsen (Usa)
  • a seguire - Atp Tokyo: Vallejo (Par) vs Jodar (Esp)
  • non prima delle 14.30 - Atp Pechino: Bublik (Kaz) vs Mensik (Cze)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Atp Tokyo: Etcheverry (Arg) vs Tsitsipas (Gre)
  • a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Mochizuki/Watanabe

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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