Seconda giornata agli Atp 500 di Tokyo e Pechino , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà un super giovedì di tennis che inizierà già prima dell'alba in Giappone, con l'esordio di Luciano Darderi contro Casper Ruud. A Tokyo debuttano anche Matteo Berrettini , contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (reduce dal trionfo a Chengdu), e il n. 1 del seeding Carlos Alcaraz , opposto all'americano Michelsen. In Cina, invece, spazio a Flavio Cobolli che affronterà il russo Safiullin, semifinalista pochi giorni fa ad Hangzhou. In campo anche il n. 1 del tabellone Sascha Zverev , impegnato con il britannico Norrie.

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