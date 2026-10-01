Super giovedì di tennis sull'asse Tokyo-Pechino. In Giappone debuttano Matteo Berrettini e Luciano Darderi, scende in campo anche Carlos Alcaraz. In Cina, invece, esordio per Flavio Cobolli e Sascha Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata agli Atp 500 di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un super giovedì di tennis che inizierà già prima dell'alba in Giappone, con l'esordio di Luciano Darderi contro Casper Ruud. A Tokyo debuttano anche Matteo Berrettini, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (reduce dal trionfo a Chengdu), e il n. 1 del seeding Carlos Alcaraz, opposto all'americano Michelsen. In Cina, invece, spazio a Flavio Cobolli che affronterà il russo Safiullin, semifinalista pochi giorni fa ad Hangzhou. In campo anche il n. 1 del tabellone Sascha Zverev, impegnato con il britannico Norrie.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7 circa - Atp Pechino: Safiullin vs COBOLLI (Ita)
- non prima delle 9 - Atp Pechino: Zverev (Ger) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Tokyo: Davidovich Fokina (Esp) vs BERRETTINI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Atp Tokyo: DARDERI (Ita) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Atp Tokyo: Nishikori (Jpn) vs Tiafoe (Usa)
- ore 9 - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Michelsen (Usa)
- a seguire - Atp Tokyo: Vallejo (Par) vs Jodar (Esp)
- non prima delle 14.30 - Atp Pechino: Bublik (Kaz) vs Mensik (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 7 - Atp Tokyo: Etcheverry (Arg) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Mochizuki/Watanabe
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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