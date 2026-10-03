Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato il tennista altoatesino sui social: "Purtroppo non potrò giocare il torneo, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno". Sul nostro liveblog le news in tempo reale
Il calendario fino a fine stagione
7-18 ottobre
- Masters 1000 Shanghai
19-25 ottobre
- Atp 250 Almaty
- Atp 250 Lione
- Atp 250 Bruxelles
21-24 ottobre
- Six Kings Slam (Riad)*
26 ottobre-1 novembre
- Atp 500 Vienna*
- Atp 500 Basilea
2-8 novembre
- Masters 1000 Parigi*
8-14 novembre
- Atp 250 Stoccolma
15-22 novembre
- Atp Finals (Torino)*
24-29 novembre
- Davis Cup Finals (Bologna)
*attualmente Sinner risulta iscritto a questi tornei, ma il calendario resta da definire in attesa che il n. 1 al mondo sciolga le riserve sul suo rientro
Sinner sicuro n. 1 al mondo fino al 18 ottobre. Poi...
Sinner è aritmeticamente certo di restare in vetta al ranking Atp fino al 18 ottobre, giorno della finale del Masters 1000 di Shanghai. Zverev può superarlo al termine dello swing asiatico soltanto vincendo sia Pechino che Shanghai: in questo caso il tedesco avrebbe 11.040 punti, mentre Sinner 10.950 pt
I punti che scarterà Zverev fino a fine anno
- Shanghai: 50 pt (3° turno nel 2025)
- Vienna: 330 pt (finale nel 2025)
- Parigi: 400 pt (semifinale nel 2025)
- Atp Finals: 200 pt (round robin nel 2025)
Totale: 1.080 pt
I punti che scarterà Sinner fino a fine anno
- Shanghai: 50 pt (3° turno nel 2025)
- Vienna: 500 pt (campione nel 2025)
- Parigi: 1.000 pt (campione nel 2025)
- Atp Finals: 1.500 pt (campione nel 2025)
Totale: 3.050 pt
Shanghai e la difesa del n. 1 del ranking
Il Masters 1000 di Shanghai era un torneo importante per Sinner nella difesa del n. 1 del ranking Atp, l'unico che non aveva vinto nella seconda parte della scorsa stagione. L'altoatesino aveva in Cina la possibilità di guadagnare punti in classifica (ne difendeva solo 50), prima di scartarne 3.000 tra Vienna, Parigi e le Atp Finals. A prescindere dal suo rientro, diventa molto difficile per Sinner tenere il n. 1 Atp, considerando che Zverev scarterà solo 980 punti da qui a fine stagione
Il problema di Sinner al ginocchio
Jannik ha avuto un’infiammazione tendinea extra-articolare al ginocchio destro. Una patologia curata con un periodo di riposo e terapie, svolte dal n. 1 al mondo al J Medical di Torino, seguite dal percorso di riatletizzazione e di allenamento sul campo
Non gioca dal trionfo a Wimbledon
Dal giorno del suo secondo trionfo di fila ai Championships, Sinner a causa dell’infiammazione al ginocchio destro è stato costretto a saltare cinque grandi appuntamenti consecutivi: i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open, l’Atp 500 di Pechino e, adesso, il Masters 1000 di Shanghai
Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai
Il messaggio su Instagram con cui il n. 1 al mondo ha annunciato il forfait per il Masters 1000 di Shanghai: "Purtroppo quest’anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo"