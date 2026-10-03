Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato il tennista altoatesino sui social: "Purtroppo non potrò giocare il torneo, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno". Sul nostro liveblog le news in tempo reale