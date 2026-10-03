Alcaraz-Arnaldi oggi all'Atp Tokyo, il risultato in diretta live della partita
Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Tokyo. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Alcaraz-Arnaldi LIVE su Sky Sport Tennis
9° game: Arnaldi tiene il servizio, 5-4 con Alcaraz
Per la prima volta Arnaldi tiene il servizio a zero. Un ottimo game del tennista italiano che finora ha raccolto il 78% di punti con la prima. Dopo il cambio di campo Alcaraz servirà per restare nel set
8° game: Alcaraz tiene il servizio, 4-4 con Arnaldi
Altro game ai vantaggi per Alcaraz, ma lo spagnolo sta alzando di nuovo la velocità dei colpi, soprattutto con il dritto. Entriamo adesso nella fase decisiva del set
7° game: Arnaldi tiene il servizio, 4-3 con Alcaraz
Game a 15 per Arnaldi che da 0-15 vince quattro punti di fila: tre errori di Alcaraz, poi la prima vincente per archiviare il turno di battuta
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-3 con Arnaldi
Alcaraz viaggia a due velocità con il servizio: con la prima ha vinto quasi tutti i punti (13 su 14), mentre con la seconda li ha persi quasi tutti (1 su 12). Lo spagnolo riesce a salvarsi ai vantaggi dopo varie difficoltà, trovando l'aiuto della palla corta
5° game: Arnaldi tiene il servizio, 3-2 con Alcaraz
Per la prima volta Arnaldi è avanti nel punteggio. Costretto ai vantaggi, l'azzurro piazza due prime vincenti da 40-40. Notevole il punto vinto da Matteo per il 40-30, bravo a ribaltare lo scambio con un ottimo passante
4° game: controbreak Arnaldi, 2-2 con Alcaraz
Stavolta gli sforzi in risposta vengono ripagati e Arnaldi ottiene il controbreak. Sul 30-30 grande recupero dell'azzurro che costringe Alcaraz all'errore con il pallonetto. Sulla palla break sbaglia ancora lo spagnolo, stavolta di dritto sullo scambio
3° game: Arnaldi tiene il servizio, Alcaraz avanti 2-1
Arnaldi fatica più del previsto, ma riesce a entrare in partita. Da 40-0, infatti, Alcaraz vince tre punti consecutivi e trascina il game ai vantaggi. Matteo, però, riesce a chiudere con due punti vinti di dritto
2° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-0 con Arnaldi
Arnaldi gioca un ottimo game in risposta, ma non basta. Alcaraz riesce a confermare il break di vantaggio, vincendo sei punti su sei con la prima. Risolutivo dopo la seconda parità, con una controsmorzata e un errore di rovescio da parte di Matteo
1° game: break Alcaraz, 1-0 con Arnaldi
Partenza forte di Alcaraz che strappa subito il servizio ad Arnaldi. Avanti 0-40, lo spagnolo riesce a chiudere alla terza palla break, con un errore di rovescio dell'italiano
INIZIA IL MATCH! Arnaldi al servizio
Alcaraz ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!
Alcaraz e Arnaldi sono in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Il vincente di questo match affronterà nei quarti Denis Shapovalov, che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 7-5, 3-6, 6-4 in 2 ore e 13 minuti. Tra un quarto d'ora circa (attorno alle 6.35/6.40) entreranno in campo Alcaraz e Arnaldi
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Alcaraz-Arnaldi, i precedenti
Alcaraz e Arnaldi torneranno ad affrontarsi due anni e mezzo dopo l'ultima volta. Era marzo 2024, quando lo spagnolo vinse in rimonta sul cemento di Indian Wells. Vittoria di Carlos anche nel primo confronto, nell'estate 2023 agli US Open.
- 2024 - Indian Wells (R64): Alcaraz b. Arnaldi 6-7, 6-0, 6-1
- 2023 - US Open (R16): Alcaraz b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4
Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italiani
Alcaraz non sfida un tennista italiano dalla finale di Monte-Carlo, persa con Sinner. Per lo spagnolo sarà il 44° match con tennisti azzurri: finora solo in quattro sono riusciti a batterlo
Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italianiVai al contenuto
L'esordio di Alcaraz con Michelsen
Non è stato un esordio facile anche per Alcaraz. Lo spagnolo ha impiegato oltre due ore e mezza per battere l'americano Michelsen al terzo set
La rimonta di Arnaldi su Sakamoto
Arnaldi ha battuto all'esordio la wild card giapponese Rei Sakamoto: 2-6, 6-4, 6-4 lo score in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria che ha consentito al ligure di interrompere una striscia di tre ko consecutivi
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Atp Tokyo: Shapovalov (Can) vs Tabilo (Chi)
- a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire - Atp Pechino: Rublev vs Safiullin
- non prima delle 9 - Atp Tokyo: BERRETTINI (Ita) vs Vallejo (Par)
- a seguire - Atp Tokyo: Humbert (Fra) vs Lehecka (Cze)
- non prima delle 13 - Atp Pechino: Zverev (Ger) vs Shang (Chn)
- non prima delle 14.30 - Wta Pechino: Rybakina (Kaz) vs Charaeva (Arm)
- ore 17 - Rafa Nadal Academy Slam
SKY SPORT MAX (206)
- ore 7 - Atp Pechino: Rublev vs Safiullin
- a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Polmans/Zielinski
- non prima delle 11 - Atp Pechino: Medvedev vs Struff (Ger)
Il match, in programma dopo Shapovalov-Tabilo, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Quarta giornata al Japan Open di Tokyo, per completare il quadro dei quarti di finale. In campo il n. 1 del tabellone Carlos Alcaraz, impegnato contro Matteo Arnaldi