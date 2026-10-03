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Alcaraz-Arnaldi oggi all'Atp Tokyo, il risultato in diretta live della partita

live atp tokyo

Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Tokyo. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE - PROGRAMMA OGGI

Alcaraz-Arnaldi LIVE su Sky Sport Tennis

Live | Ottavi
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LIVE

9° game: Arnaldi tiene il servizio, 5-4 con Alcaraz

Per la prima volta Arnaldi tiene il servizio a zero. Un ottimo game del tennista italiano che finora ha raccolto il 78% di punti con la prima. Dopo il cambio di campo Alcaraz servirà per restare nel set

8° game: Alcaraz tiene il servizio, 4-4 con Arnaldi

Altro game ai vantaggi per Alcaraz, ma lo spagnolo sta alzando di nuovo la velocità dei colpi, soprattutto con il dritto. Entriamo adesso nella fase decisiva del set

7° game: Arnaldi tiene il servizio, 4-3 con Alcaraz

Game a 15 per Arnaldi che da 0-15 vince quattro punti di fila: tre errori di Alcaraz, poi la prima vincente per archiviare il turno di battuta

6° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-3 con Arnaldi

Alcaraz viaggia a due velocità con il servizio: con la prima ha vinto quasi tutti i punti (13 su 14), mentre con la seconda li ha persi quasi tutti (1 su 12). Lo spagnolo riesce a salvarsi ai vantaggi dopo varie difficoltà, trovando l'aiuto della palla corta 

5° game: Arnaldi tiene il servizio, 3-2 con Alcaraz

Per la prima volta Arnaldi è avanti nel punteggio. Costretto ai vantaggi, l'azzurro piazza due prime vincenti da 40-40. Notevole il punto vinto da Matteo per il 40-30, bravo a ribaltare lo scambio con un ottimo passante

4° game: controbreak Arnaldi, 2-2 con Alcaraz

Stavolta gli sforzi in risposta vengono ripagati e Arnaldi ottiene il controbreak. Sul 30-30 grande recupero dell'azzurro che costringe Alcaraz all'errore con il pallonetto. Sulla palla break sbaglia ancora lo spagnolo, stavolta di dritto sullo scambio

3° game: Arnaldi tiene il servizio, Alcaraz avanti 2-1

Arnaldi fatica più del previsto, ma riesce a entrare in partita. Da 40-0, infatti, Alcaraz vince tre punti consecutivi e trascina il game ai vantaggi. Matteo, però, riesce a chiudere con due punti vinti di dritto

2° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-0 con Arnaldi

Arnaldi gioca un ottimo game in risposta, ma non basta. Alcaraz riesce a confermare il break di vantaggio, vincendo sei punti su sei con la prima. Risolutivo dopo la seconda parità, con una controsmorzata e un errore di rovescio da parte di Matteo

1° game: break Alcaraz, 1-0 con Arnaldi

Partenza forte di Alcaraz che strappa subito il servizio ad Arnaldi. Avanti 0-40, lo spagnolo riesce a chiudere alla terza palla break, con un errore di rovescio dell'italiano

INIZIA IL MATCH! Arnaldi al servizio

Alcaraz ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!

Alcaraz e Arnaldi sono in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il vincente di questo match affronterà nei quarti Denis Shapovalov, che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 7-5, 3-6, 6-4 in 2 ore e 13 minuti. Tra un quarto d'ora circa (attorno alle 6.35/6.40) entreranno in campo Alcaraz e Arnaldi

Il Rafa Nadal Academy Slam è oggi su Sky Sport

Sabato 3 ottobre, Rafa Nadal torna in campo a due anni dal ritiro. Dalle 17 su Sky Sport Tennis l’esibizione vedrà sfidarsi due squadre guidate dallo spagnolo e da Andy Murray. In campo anche Fabio Fognini. L’evento sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Rafa Nadal Academy Slam: dove vederlo in tv e streaming

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Alcaraz-Arnaldi, i precedenti

Alcaraz e Arnaldi torneranno ad affrontarsi due anni e mezzo dopo l'ultima volta. Era marzo 2024, quando lo spagnolo vinse in rimonta sul cemento di Indian Wells. Vittoria di Carlos anche nel primo confronto, nell'estate 2023 agli US Open.

  • 2024 - Indian Wells (R64): Alcaraz b. Arnaldi 6-7, 6-0, 6-1
  • 2023 - US Open (R16): Alcaraz b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4

Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italiani

Alcaraz non sfida un tennista italiano dalla finale di Monte-Carlo, persa con Sinner. Per lo spagnolo sarà il 44° match con tennisti azzurri: finora solo in quattro sono riusciti a batterlo

Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italiani

Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italiani

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L'esordio di Alcaraz con Michelsen

Non è stato un esordio facile anche per Alcaraz. Lo spagnolo ha impiegato oltre due ore e mezza per battere l'americano Michelsen al terzo set

La rimonta di Arnaldi su Sakamoto

Arnaldi ha battuto all'esordio la wild card giapponese Rei Sakamoto: 2-6, 6-4, 6-4 lo score in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria che ha consentito al ligure di interrompere una striscia di tre ko consecutivi

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Atp Tokyo: Shapovalov (Can) vs Tabilo (Chi)
  • a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs ARNALDI (Ita)
  • a seguire - Atp Pechino: Rublev vs Safiullin
  • non prima delle 9 - Atp Tokyo: BERRETTINI (Ita) vs Vallejo (Par)
  • a seguire - Atp Tokyo: Humbert (Fra) vs Lehecka (Cze)
  • non prima delle 13 - Atp Pechino: Zverev (Ger) vs Shang (Chn)
  • non prima delle 14.30 - Wta Pechino: Rybakina (Kaz) vs Charaeva (Arm)
  • ore 17 - Rafa Nadal Academy Slam

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 7 - Atp Pechino: Rublev vs Safiullin
  • a seguire - Atp Tokyo: BOLELLI/VAVASSORI vs Polmans/Zielinski
  • non prima delle 11 - Atp Pechino: Medvedev vs Struff (Ger)

Il match, in programma dopo Shapovalov-Tabilo, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Quarta giornata al Japan Open di Tokyo, per completare il quadro dei quarti di finale. In campo il n. 1 del tabellone Carlos Alcaraz, impegnato contro Matteo Arnaldi

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