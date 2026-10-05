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Arnaldi in vista dell'Atp Shanghai: "Sto ritrovando la giusta condizione". VIDEO

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Matteo Arnaldi, reduce dalla sconfitta contro Alcaraz a Tokyo, ha parlato a Sky Sport in vista del '1000' di Shanghai: "A Tokyo è andata bene, mi sono sentito bene in campo. È stata una delle mie migliori partite a livello fisico da Parigi. Sto tornando nella condizione che vorrei". Sul suo 2026: "Il bilancio di questa stagione è positivo, ho raggiunto risultati molto importanti". Nel video l'intervista completa. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 18 ottobre

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