Con un messaggio sui social Jannik Sinner ha parlato dopo l'operazione subita questo martedì in Finlandia: "Abbiamo provato di tutto per evitare la chirurgia, ma dopo alcuni progressi incoraggianti il ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti. Mi manca davvero stare in campo"

Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare la condizione della bandelletta ileotibiale della gamba destra. L'operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen . Il campione italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al suo team medico.

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Il messaggio di Jannik Sinner

"Nell'ultimo periodo, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia – si legge nel comunicato -. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all'inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come speravamo tutti, ed è per questo che oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare la condizione della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca davvero stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!"