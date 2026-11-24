Con un messaggio sui social Jannik Sinner ha parlato dopo l'operazione subita questo martedì in Finlandia: "Abbiamo provato di tutto per evitare la chirurgia, ma dopo alcuni progressi incoraggianti il ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti. Mi manca davvero stare in campo"
Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare la condizione della bandelletta ileotibiale della gamba destra. L'operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen. Il campione italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al suo team medico.
Il messaggio di Jannik Sinner
"Nell'ultimo periodo, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia – si legge nel comunicato -. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all'inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come speravamo tutti, ed è per questo che oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare la condizione della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca davvero stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!"