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Sinner, stagione 2026 finita per infortunio: "Devo pensare a lungo termine"

l'annuncio

Le parole di Jannik Sinner sui social: "Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa. Devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine"

SINNER, 2026 FINITO: LE NEWS LIVE

Jannik Sinner ha annunciato con un video sui social di chiudere in anticipo il suo 2026. Il tennista azzurro - che tornerà in campo nel 2027 - svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro: "Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa - ha detto Sinner -. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino (le Atp Finals, ndr), mi hanno regalato tante bellissime sensazioni ed emozioni. Quest'anno andrà in modo molto diverso, ma al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine. Quindi farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio già in anticipo per il vostro supporto e spero di rivedervi molto, molto presto di nuovo in campo".

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