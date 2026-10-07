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Alcaraz, messaggio per Sinner sui social: "Amico, tornerai più forte di prima"

Tennis

Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui cui Sinner ufficializzava lo stop fino a fine stagione: "Amico, tornerai più forte di prima. Ti auguro una rapida guarigione", ha scritto lo spagnolo

SINNER, 2026 FINITO: COME CAMBIA IL RANKING ATP

Nella giornata di martedì 6 ottobre Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero 1 al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro (tendinopatia extra-articolare). Sotto al post condiviso da Jannik, a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'Atp 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito Atp dopo esser stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro: "Amico, tornerai più forte di prima! A testa alta, ti auguro una rapida guarigione!", ha commentato il fuoriclasse spagnolo.

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