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Sinner agli Australian Open 2027: è tra i giocatori annunciati per il One Point Slam

aus open

Jannik Sinner è tra i giocatori annunciati per il One Point Slam 2027, in programma il 13 gennaio nel corso dell'Opening Week degli Australian Open. Assieme all'italiano iscritti anche Alcaraz, Gauff e Osaka

C'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il n. 1 al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio un milione di dollari australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner, figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio (durante l'Opening Week) sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card. Sinner aveva partecipato alla prima edizione del One Point Slam lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.

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"One Point Slam un evento unico"

"Il One Point Slam è diverso da qualsiasi altro evento nello sport mondiale - ha spiegato Tom Larner, Chief Tennis Officer di Tennis Australia - Avere stelle come Sinner, Alcaraz, Gauff e Osaka già confermate, insieme ai tennisti australiani che si qualificheranno attraverso le competizioni locali, rappresenta esattamente lo spirito di questo evento: unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo".

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