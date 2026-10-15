Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan: la toscana ha ceduto con un netto 6-2, 6-0 in un'ora di gioco contro la britannica Sonay Kartal, n.170 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jasmine Paolini saluta Wuhan. La toscana, numero 15 del tabellone, esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata nettamente sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, n.170 del mondo e in corsa grazie al ranking protetto (era n.44 nel 2025). 6-2, 6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco, in un match che è stato in equilibrio per appena tre giochi. Jasmine era infatti avanti 2-1 con il break in suo favore, prima di spegnere la luce e perdere i successivi undici games. L'italiana (8 vincenti e ben 24 gratuiti) conquista solo il 33% dei punti mentre con la seconda il 31%, contro una Kartal solida e brava ad approfittare della giornata no di Jasmine. Paolini potrà rifarsi in doppio, quando tornerà in campo venerdì in doppio con Sara Errani nei quarti di finale con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le Wta Finals.