Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Paolini eliminata al Wta Wuhan: vince Kartal 6-2, 6-0

wta wuhan

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan: la toscana ha ceduto con un netto 6-2, 6-0 in un'ora di gioco contro la britannica Sonay Kartal, n.170 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

LIVE: ZVEREV-DE MINAUR - TUTTI I RISULTATI

Jasmine Paolini saluta Wuhan. La toscana, numero 15 del tabellone, esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata nettamente sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, n.170 del mondo e in corsa grazie al ranking protetto (era n.44 nel 2025). 6-2, 6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco, in un match che è stato in equilibrio per appena tre giochi. Jasmine era infatti avanti 2-1 con il break in suo favore, prima di spegnere la luce e perdere i successivi undici games. L'italiana (8 vincenti e ben 24 gratuiti) conquista solo il 33% dei punti mentre con la seconda il 31%, contro una Kartal solida e brava ad approfittare della giornata no di Jasmine. Paolini potrà rifarsi in doppio, quando tornerà in campo venerdì in doppio con Sara Errani nei quarti di finale con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le Wta Finals. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Gea si ritira, Davidovich Fokina in semifinale

atp shanghai

Ventidue minuti in campo, poi il ritiro per infortunio: è finito così il Masters 1000 di Shanghai...

Medvedev: "Obiettivo Finals, altrimenti Maldive"

Tennis

Daniil Medvedev punta alle Atp Finals di Torino, ma con la consueta ironia ha parlato del piano B...

Da Zverev a Paolini: il programma di oggi su Sky

GUIDA TV

A Shanghai si aprono i quarti di finale con l'attesa sfida tra il 'futuro' n.1 del mondo Zverev e...

Medvedev ai quarti: Tsitsipas battuto in 2 set

atp shanghai

Daniil Medvedev ai quarti a Shanghai per il terzo anno consecutivo: il russo ha battuto in due...

Condotta antisportiva: Jodar riceve un warning

VIDEO

Vittoria, ma con warning per Rafa Jodar. Ai quarti a Shanghai grazie al successo su Van de...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS