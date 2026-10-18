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la protagonista

Navratilova, signora Libertà: 70 anni all’attacco

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Getty

Compie 70 anni una tennista che non è stata solo leggendaria in campo, ma che è diventata faro di libertà in anni in cui i diritti andavano conquistati anche con molta fatica. Navratilova ha passato almeno tre epoche ed è sempre stata protagonista. In positivo

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