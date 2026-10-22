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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

Tennis

Dalla mattina alla sera, tre italiani protagonisti su Sky Sport e in streaming su NOW. Apriranno la giornata Jasmine Paolini e Mattia Bellucci, a caccia dei quarti di finale a Ningbo e Almaty. In serata il debutto a Lione di Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka

RISULTATI LIVE

Da Ningbo a Lione, passando per Almaty. Sarà un lungo giovedì di tennis con tre italiani da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte già alle 7 dal Wta 500 di Ningbo con Jasmine Paolini, opposta alla statunitense Iva Jovic, testa di serie n. 4. Il bilancio nei precedenti è 2-1 per la toscana che insegue il primo quarto di finale da Wimbledon. Alle 8.30, invece, spazio a Mattia Bellucci che all'Atp 250 di Almaty affronterà il francese Terence Atmane. Il lombardo arriva da sei vittorie consecutive e cerca il secondo quarto di finale in carriera su cemento indoor dopo Rotterdam 2025. In serata, infine, riflettori puntati sul debutto di Flavio Cobolli all'Atp 250 di Lione contro Stan Wawrinka. Un torneo importante per il romano, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Atp Almaty: Atmane (Fra) vs BELLUCCI (Ita)
  • non prima delle 10 - Atp Almaty: Machac (Cze) vs Khachanov
  • a seguire - Atp Almaty: Medvedev vs Shimabukuro (Jpn)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30 - Wta Osaka: Li (Usa) vs Sonmez (Tur)
  • a seguire - Wta Osaka: Stoiana (Usa) vs Uchijima (Jpn)
  • ore 7 - Wta Ningbo: Jovic (Usa) vs PAOLINI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 14 - Atp Lione: Vacherot (Mon) vs Van Assche (Fra)
  • a seguire - Atp Lione: Herbert (Fra) vs Fritz (Usa)
  • non prima delle 19 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs Wawrinka (Sui)
  • a seguire - Atp Lione: Jacquet (Fra) vs Nakashima (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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