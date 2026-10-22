Da Ningbo a Lione, passando per Almaty . Sarà un lungo giovedì di tennis con tre italiani da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte già alle 7 dal Wta 500 di Ningbo con Jasmine Paolini , opposta alla statunitense Iva Jovic, testa di serie n. 4. Il bilancio nei precedenti è 2-1 per la toscana che insegue il primo quarto di finale da Wimbledon. Alle 8.30, invece, spazio a Mattia Bellucci che all'Atp 250 di Almaty affronterà il francese Terence Atmane. Il lombardo arriva da sei vittorie consecutive e cerca il secondo quarto di finale in carriera su cemento indoor dopo Rotterdam 2025. In serata, infine, riflettori puntati sul debutto di Flavio Cobolli all'Atp 250 di Lione contro Stan Wawrinka. Un torneo importante per il romano, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals.

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