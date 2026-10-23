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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

Tennis

Venerdì dedicato ai quarti di finale con l'attesa a Lione per gli impegni di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il romano affronterà lo statunitense Nakashima mentre il carrarino sfiderà il francese Van Assche. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si giocano i quarti di finale nei cinque tornei Atp e Wta della settimana, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In chiave Italia riflettori puntati sull'Atp 250 di Lione, con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti impegnati in serata. Alle 19 toccherà al tennista romano, n. 1 del seeding in Francia, che andrà a caccia di altri punti importanti nella corsa verso le Atp Finals contro lo statunitense Nakashima. Dopo Cobolli scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il francese Van Assche che, a sorpresa, ha eliminato Valentin Vacherot. Tra i due c'è un solo precedente agli Australian Open 2024, dove vinse il transalpino in cinque set.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Atp Almaty: Basilashvili (Geo) vs Mannarino (Fra)
  • non prima delle 10 - Atp Almaty: Tsitsipas (Gre) vs Duckworth (Aus)
  • a seguire - Atp Almaty: Medvedev vs Atmane (Fra)
  • non prima delle 16 - Atp Bruxelles: Griekspoor (Ned) vs Lehecka (Cze)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30 - Wta Osaka: Li (Usa) vs Tagger (Aut)
  • a seguire - Wta Osaka: Gibson (Aus) vs Krueger (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
  • non prima delle 13 - Wta Ningbo: Rybakina (Kaz) vs Kawa (Pol)
  • a seguire - Atp Lione: Moutet (Fra) vs Paul (Usa)
  • non prima delle 19 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs Nakashima (Usa)
  • a seguire - Atp Lione: Van Assche (Fra) vs MUSETTI (Ita)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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