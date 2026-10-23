Si giocano i quarti di finale nei cinque tornei Atp e Wta della settimana, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In chiave Italia riflettori puntati sull'Atp 250 di Lione , con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti impegnati in serata. Alle 19 toccherà al tennista romano, n. 1 del seeding in Francia, che andrà a caccia di altri punti importanti nella corsa verso le Atp Finals contro lo statunitense Nakashima . Dopo Cobolli scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il francese Van Assche che, a sorpresa, ha eliminato Valentin Vacherot. Tra i due c'è un solo precedente agli Australian Open 2024, dove vinse il transalpino in cinque set.

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