Venerdì dedicato ai quarti di finale con l'attesa a Lione per gli impegni di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il romano affronterà lo statunitense Nakashima mentre il carrarino sfiderà il francese Van Assche. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si giocano i quarti di finale nei cinque tornei Atp e Wta della settimana, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In chiave Italia riflettori puntati sull'Atp 250 di Lione, con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti impegnati in serata. Alle 19 toccherà al tennista romano, n. 1 del seeding in Francia, che andrà a caccia di altri punti importanti nella corsa verso le Atp Finals contro lo statunitense Nakashima. Dopo Cobolli scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il francese Van Assche che, a sorpresa, ha eliminato Valentin Vacherot. Tra i due c'è un solo precedente agli Australian Open 2024, dove vinse il transalpino in cinque set.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8.30 - Atp Almaty: Basilashvili (Geo) vs Mannarino (Fra)
- non prima delle 10 - Atp Almaty: Tsitsipas (Gre) vs Duckworth (Aus)
- a seguire - Atp Almaty: Medvedev vs Atmane (Fra)
- non prima delle 16 - Atp Bruxelles: Griekspoor (Ned) vs Lehecka (Cze)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30 - Wta Osaka: Li (Usa) vs Tagger (Aut)
- a seguire - Wta Osaka: Gibson (Aus) vs Krueger (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 13 - Wta Ningbo: Rybakina (Kaz) vs Kawa (Pol)
- a seguire - Atp Lione: Moutet (Fra) vs Paul (Usa)
- non prima delle 19 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs Nakashima (Usa)
- a seguire - Atp Lione: Van Assche (Fra) vs MUSETTI (Ita)
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