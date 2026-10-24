Derby italiano a Lione per un posto in finale: Flavio Cobolli sfida Lorenzo Musetti per la seconda volta in carriera. Il match, in programma non prima delle 16, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Derby italiano in semifinale all'Atp 250 di Lione. Protagonisti sono Flavio Cobolli, n. 1 del seeding in Francia, e Lorenzo Musetti, reduce dall'epica vittoria dopo 3 ore e 33 minuti con Van Assche. Il match, in programma non prima delle 16 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Fabio Colangelo.