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Cobolli-Musetti all'Atp Lione, dove vedere in tv e streaming

atp lione

Derby italiano a Lione per un posto in finale: Flavio Cobolli sfida Lorenzo Musetti per la seconda volta in carriera. Il match, in programma non prima delle 16, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Derby italiano in semifinale all'Atp 250 di Lione. Protagonisti sono Flavio Cobolli, n. 1 del seeding in Francia, e Lorenzo Musetti, reduce dall'epica vittoria dopo 3 ore e 33 minuti con Van Assche. Il match, in programma non prima delle 16 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Fabio Colangelo.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

Cobolli-Musetti, i precedenti

Tra Flavio e Lorenzo c'è un solo precedente che risale allo US Open dello scorso anno. I due italiani si affrontarono al terzo turno sul Louis Armstrong, con Cobolli costretto al ritiro all'inizio del terzo set per problemi fisici. "Non volevo finire così con Flavio, è il miglior amico nel circuito" aveva ammesso Musetti al termine del match, sottolineando il grande rapporto con il romano.

  • 2025 - US Open (R32): Musetti b. Cobolli 6-3, 6-2, 2-0, ret.

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