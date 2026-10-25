Musetti-Fritz all'Atp Lione, dove vedere in tv e streamingatp lione
Lorenzo Musetti va a caccia del primo titolo dal 2022: il carrarino affronta Taylor Fritz, n. 2 del seeding in Francia. La finale, in programma alle ore 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
HIGHLIGHTS: MUSETTI-COBOLLI - FRITZ-PAUL
Da Hong Kong a Lione. Dieci mesi e mezzo dopo l'ultima volta Lorenzo Musetti torna a giocare per un titolo Atp, stavolta sul cemento indoor di Lione. L'avversario sarà lo statunitense Taylor Fritz, n. 2 del seeding in Francia. La finale sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Fabio Colangelo.
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Musetti-Fritz, i precedenti
Ci sono sette precedenti tra Musetti e Fritz: il bilancio è 4-3 in favore del carrarino che a inizio stagione, sul cemento degli Australian Open, ha battuto lo statunitense in tre set. Fritz ha vinto solo uno degli ultimi cinque confronti, alle Atp Finals lo scorso anno. Di seguito tutti i precedenti
- 2026 - Australian Open (R16): Musetti b. Fritz 6-2, 7-5, 6-4
- 2025 - Atp Finals (RR): Fritz b. Musetti 6-3, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (R16): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5
- 2024 - Wimbledon (QF): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1
- 2024 - Monte-Carlo (R64): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4
- 2022 - Davis Cup (QF): Fritz b. Musetti 7-6, 6-3
- 2022 - Wimbledon (R128): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3