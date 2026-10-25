Lorenzo Musetti va a caccia del primo titolo dal 2022: il carrarino affronta Taylor Fritz, n. 2 del seeding in Francia. La finale, in programma alle ore 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Da Hong Kong a Lione. Dieci mesi e mezzo dopo l'ultima volta Lorenzo Musetti torna a giocare per un titolo Atp, stavolta sul cemento indoor di Lione. L'avversario sarà lo statunitense Taylor Fritz, n. 2 del seeding in Francia. La finale sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Fabio Colangelo.