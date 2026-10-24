COBOLLI-MUSETTI LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT TENNIS

Cobolli-Musetti oggi all'Atp Lione, il risultato in diretta live della partita
Derby italiano a Lione tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti: in palio un posto in finale. Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
RISULTATI LIVE - TABELLONI: VIENNA - BASILEA - TOKYO
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Le 200 vittorie Atp di Musetti
Grazie al successo su Van Assche, Musetti ha tagliato il traguardo delle 200 vittorie nel circuito maggiore: è il nono italiano a esserci riuscito nell'Era Open e il quarto giocatore nato dopo il 2000
Il cammino di Musetti
- 1° turno: vs Arnaldi 6-1, 6-4
- 2° turno: vs Kouamé 6-4, 6-4
- Quarti: vs Van Assche 7-6, 6-7, 6-4
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Wawrinka 6-2, 6-4
- Quarti: vs Nakashima 4-6, 6-4, 6-4
Cobolli-Musetti, atto II
Tra Flavio e Lorenzo c'è un solo precedente che risale allo US Open dello scorso anno. I due italiani si affrontarono al terzo turno sul Louis Armstrong, con Cobolli costretto al ritiro all'inizio del terzo set per problemi fisici. "Non volevo finire così con Flavio, è il miglior amico nel circuito" aveva ammesso Musetti al termine del match, sottolineando il grande rapporto con il romano.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Atp Lione: Paul (Usa) vs Fritz (Usa)
- non prima delle 16 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs MUSETTI (Ita)
SKY SPORT MIX (211)
- non prima delle 15 - Atp Almaty: Medvedev vs Bublik (Kaz)
SKY SPORT 258
- ore 16 - Atp Bruxelles: F. Cerundolo (Arg) vs Griekspoor (Ned)
- non prima delle 18.30 - Atp Bruxelles: Fils (Fra) vs Struff (Ger)
Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Derby italiano all'Atp 250 di Lione per un posto in finale: Flavio Cobolli, testa di serie numero 1 in Francia, affronta Lorenzo Musetti, n. 6 del seeding