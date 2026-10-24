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Cobolli-Musetti oggi all'Atp Lione, il risultato in diretta live della partita

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Derby italiano a Lione tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti: in palio un posto in finale. Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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COBOLLI-MUSETTI LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT TENNIS

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Cobolli-Musetti su Skyo in streaming su NOW
LIVE

Le 200 vittorie Atp di Musetti

Grazie al successo su Van Assche, Musetti ha tagliato il  traguardo delle 200 vittorie nel circuito maggiore: è il nono italiano a esserci riuscito nell'Era Open e il quarto giocatore nato dopo il 2000

Il cammino di Musetti

  • 1° turno: vs Arnaldi 6-1, 6-4
  • 2° turno: vs Kouamé 6-4, 6-4
  • Quarti: vs Van Assche 7-6, 6-7, 6-4

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Wawrinka 6-2, 6-4
  • Quarti: vs Nakashima 4-6, 6-4, 6-4

Cobolli-Musetti, atto II

Tra Flavio e Lorenzo c'è un solo precedente che risale allo US Open dello scorso anno. I due italiani si affrontarono al terzo turno sul Louis Armstrong, con Cobolli costretto al ritiro all'inizio del terzo set per problemi fisici. "Non volevo finire così con Flavio, è il miglior amico nel circuito" aveva ammesso Musetti al termine del match, sottolineando il grande rapporto con il romano.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Atp Lione: Paul (Usa) vs Fritz (Usa)
  • non prima delle 16 - Atp Lione: COBOLLI (Ita) vs MUSETTI (Ita)

SKY SPORT MIX (211)

  • non prima delle 15 - Atp Almaty: Medvedev vs Bublik (Kaz)

SKY SPORT 258

  • ore 16 - Atp Bruxelles: F. Cerundolo (Arg) vs Griekspoor (Ned)
  • non prima delle 18.30 - Atp Bruxelles: Fils (Fra) vs Struff (Ger)

Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Derby italiano all'Atp 250 di Lione per un posto in finale: Flavio Cobolli, testa di serie numero 1 in Francia, affronta Lorenzo Musetti, n. 6 del seeding

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