Intervistato dal portale serbo Sportal, Nole ha fissato l'obiettivo Atp Finals per il finale di stagione: "Negli ultimi anni non ho giocato le Finals per diversi motivi, quest'anno mi piacerebbe andare a Torino. Ho una possibilità, vedremo". E sul 2027 anticipa: "Andrò certamente in Australia"
Tornare alle Atp Finals tre anni dopo l'ultima volta. È l'obiettivo del finale di stagione di Novak Djokovic, che ha scelto di giocare l'Atp 500 di Basilea proprio per inseguire la qualificazione a Torino. "Negli ultimi due anni non ho giocato le Finals per diversi motivi - ha spiegato Nole al portale serbo Sportal - Lo scorso anno, se fossi stato in salute, probabilmente sarei andato. Quest'anno mi piacerebbe andare a Torino. Ho una possibilità, vedremo".
Cosa serve a Djokovic per andare alle Atp Finals
Djokovic attualmente è undicesimo nella Race Atp con 2.840 punti, distante 369 punti dal nono posto di Rafael Jodar, attualmente l'ultimo dei qualificati alle Finals. Al serbo, dunque, servirà una grande rimonta tra l'Atp 500 di Basilea e il Masters 1000 di Parigi. "Giocare indoor è meno impegnativo per me sul piano fisico - ha aggiunto - La situazione è migliorata parecchio e siamo sulla strada giusta. Non sono ancora al 100%, ma ci sono vicino".
Leggi anche
Medvedev supera Cobolli al 5° posto: la Race Atp
La programmazione per il 2027: "Certamente andrò in Australia"
Djokovic è concentrato sul presente, ma guarda anche alla programmazione per la prossima stagione. Il 2027 di Nole inizierà già prima di Capodanno a Riad, con il Six Kings Slam. L'unico impegno ufficiale, ad oggi, è per lui l'Australian Open: "Giocherò il Six Kings Slam in Arabia Saudita - ha spiegato - Per la prossima stagione, so per certo che andrò in Australia. Vedremo se giocherò prima dell'Australian Open oppure no, deciderò insieme al mio team. Adesso, però, sono concentrato per concludere al meglio la stagione".