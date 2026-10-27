Intervistato dal portale serbo Sportal, Nole ha fissato l'obiettivo Atp Finals per il finale di stagione: "Negli ultimi anni non ho giocato le Finals per diversi motivi, quest'anno mi piacerebbe andare a Torino. Ho una possibilità, vedremo". E sul 2027 anticipa: "Andrò certamente in Australia"

Tornare alle Atp Finals tre anni dopo l'ultima volta. È l'obiettivo del finale di stagione di Novak Djokovic, che ha scelto di giocare l'Atp 500 di Basilea proprio per inseguire la qualificazione a Torino. "Negli ultimi due anni non ho giocato le Finals per diversi motivi - ha spiegato Nole al portale serbo Sportal - Lo scorso anno, se fossi stato in salute, probabilmente sarei andato. Quest'anno mi piacerebbe andare a Torino. Ho una possibilità, vedremo".

Cosa serve a Djokovic per andare alle Atp Finals Djokovic attualmente è undicesimo nella Race Atp con 2.840 punti, distante 369 punti dal nono posto di Rafael Jodar, attualmente l'ultimo dei qualificati alle Finals. Al serbo, dunque, servirà una grande rimonta tra l'Atp 500 di Basilea e il Masters 1000 di Parigi. "Giocare indoor è meno impegnativo per me sul piano fisico - ha aggiunto - La situazione è migliorata parecchio e siamo sulla strada giusta. Non sono ancora al 100%, ma ci sono vicino". Leggi anche Medvedev supera Cobolli al 5° posto: la Race Atp