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Cobolli-Berrettini oggi all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita

live atp vienna

Derby azzurro alla Wiener Stadthalle: Flavio Cobolli affronta per la prima volta l'amico Matteo Berrettini per un posto nei quarti di finale. Il match, in programma dopo Zverev-Griekspoor, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LIVE: ZVEREV-GRIEKSPOOR - MUSETTI-FERY

Cobolli-Berrettini

ORE 20:00 | Ottavi
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Bisognerà attendere per vedere Cobolli e Berrettini in campo: il programma sul Centrale di Vienna è in ritardo ed è ancora in corso il match tra Zverev e Griekspoor. Gli azzurri scenderanno in campo dopo questo incontro

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Chi vince affronterà nei quarti di finale Alex De Minaur, n. 5 del seeding, che ieri ha battuto Learner Tien in due set. Il match è in programma domani, con orario ancora da definire, ma probabilmente in sessione serale

Le convocazioni in Coppa Davis

Il finale di stagione sarà importante per Berrettini anche per provare a conquistare la convocazione in Coppa Davis. Attualmente Matteo non è tra i 5 giocatori scelti dal capitano Volandri, ma da regolamento sarà possibile sostituire fino a un massimo di tre giocatori entro le ore 11 del giorno precedente l’inizio delle Finals, ovvero lunedì 23 novembre

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È un finale di stagione intenso per Berrettini che da inizio ottobre non si è mai fermato, giocando ogni settimana: Tokyo, Shanghai e Lione nelle scorse settimane e, dopo Vienna, giocherà a Parigi e Stoccolma

Berrettini ha un bilancio di 11 vittorie e 8 sconfitte nei derby. L'ultimo è stato, probabilmente, il più doloroso per Matteo, costretto al ritiro nel quarto di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Bilancio in equilibrio, invece, considerando solo i precedenti su cemento (2 vittorie e 2 sconfitte)

La situazione nel ranking

Berrettini ha guadagnato virtualmente tre posizioni in classifica e nel ranking live è n. 45 al mondo, con la possibilità di riavvicinarsi alla top 40 in caso di vittoria oggi. Cobolli, invece, può sognare la top 5, ma dovrà concludere il torneo giocando un turno in più rispetto a Medvedev

Matteo è il secondo giocatore in attività con più quarti di finale a Vienna. Per quattro volte l'azzurro è stato tra i migliori otto alla Wiener Stadhalle: nel 2019, nel 2021, nel 2024 e nel 2025. Meglio di lui soltanto Alexander Zverev che ha raggiunto i quarti per sei volte

Berrettini va oggi a caccia del 41esimo quarto di finale nel circuito, il terzo del 2026 (dopo Rio de Janeiro e Roland Garros) e il primo su cemento da Metz 2025.

Berrettini ha vinto una sola partita in carriera contro top 10 su cemento indoor e risale a sette anni fa. Erano le Atp Finals 2019 e Matteo vinse contro Dominic Thiem 

Berrettini giocherà oggi la 44esima partita in carriera contro top 10. Il bilancio è di 12 vittorie e 31 sconfitte, record che diventa 1-1 in questa stagione, in cui ha battuto Medvedev a Monte-Carlo

Per Cobolli c'è anche un tabù da sfatare. Flavio ha un bilancio di 2 vittorie e 7 sconfitte contro connazionali sul cemento e ha perso le ultime cinque sfide. L'ultima vittoria con italiani su questa superficie risale al primo turno degli US Open 2025 contro Francesco Passaro

Cobolli va a caccia del 21esimo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore: sarebbe il nono del 2026 e il quarto a livello indoor dopo Montpellier 2024, Almaty 2025 e Lione della scorsa settimana

Cosa serve a Cobolli per le Atp Finals

Per Cobolli è già iniziato il countdown per le Atp Finals di Torino. Sesto nella Race, il romano ormai è a un passo dall'aritmetica qualificazione che potrebbe arrivare già a Vienna con una serie di risultati favorevoli. 

Il record di vittorie di Cobolli

Cobolli si presenta a questa sfida dopo aver registrato il record personale di vittorie in una singola stagione nel circuito maggiore: 36 successi, uno in più rispetto al 2025

La vittoria di Berrettini su Etcheverry

Un giorno in più di riposo, invece, per Matteo Berrettini che lunedì non ha avuto difficoltà contro Tomas Etcheverry, liquidato in due set. Un esordio convincente per il Romano che a Vienna difende i quarti di finale

La vittoria di Cobolli su Dimitrov

Cobolli ha superato l'esordio insidioso contro Grigor Dimitrov, battuto in tre set (6-4, 3-6, 6-3) in 2 ore e 15 minuti. Sarà importante capire oggi le sue condizioni, visto il medical time-out chiamato tra il secondo e il terzo set contro il bulgaro

Il primo confronto tra due amici

Amici di vecchia data, Cobolli e Berrettini si conoscono sin da giovanissimi. Per loro sarà il loro primo confronto nel circuito maggiore. "Lui è sempre stato un punto di riferimento per me - ha spiegato Cobolli dopo la vittoria con Dimitrov - Ho sempre preso spunto da lui e da tutto quello che ha fatto e raggiunto nella sua carriera"

Il programma su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • LIVE - Atp Vienna: Zverev (Ger) vs Griekspoor (Ned)
  • non prima delle 20 - Atp Vienna: COBOLLI (Ita) vs BERRETTINI (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Atp Vienna: Fery (Gbr) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
  • a seguire - Atp Basilea: Shelton (Usa) vs Kym (Sui)

SKY SPORT MIX (211)

  • 19.15 circa - Atp Basilea: Djokovic (Srb) vs Struff (Ger)

Dove vedere Cobolli-Berrettini

Il match sarà in diretta alle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi e commento di Stefano Pescosolido. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Derby azzurro all'Atp 500 di Vienna. Flavio Cobolli affronta per la prima volta l'amico Matteo Berrettini: in palio un posto nei quarti di finale

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