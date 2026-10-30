Berrettini-De Minaur all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita
Matteo Berrettini in campo all'Atp 500 di Vienna contro la testa di serie numero 5 Alex De Minaur per un posto in semifinale contro Zverev. Il match, in programma alle ore 20, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Berrettini-de Minaur
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In caso di successo, De Minaur diventerebbe il nono tennista australiano nell'era Open a raggiungere 350 vittorie.
De Minaur punta a ottenere la sua 350^ vittoria in carriera nel circuito maggiore (349-199).
Berrettini va a caccia della prima semifinale in un torneo di categoria superiore ai 250 dopo la vittoria del titolo a Londra (Queen’s Club) nel 2022.
Berrettini cerca la sua 23^ semifinale nel circuito maggiore: sarebbe la prima dopo quella raggiunta a Kitzbühel nel 2024 (da allora ha un bilancio di 0-8 nei quarti di finale).
Berrettini punta a ottenere più di una vittoria contro giocatori della top 10 nello stesso torneo per la terza volta in carriera.
Berrettini ha un bilancio di 13-31 contro i giocatori in top 10, di cui 2-1 nel 2026, inclusa la vittoria al secondo turno contro il numero 6 del mondo Cobolli, avvenuta per ritiro dell'avversario.
Il percorso di De Minaur a Vienna
- 1° turno: Berrettini b. Etcheverry 6-3, 6-4
- Ottavi di finalee: Berrettini b. Cobolli 5-2, rit.
Berrettini consola Cobolli: "Ora è tutto nero, ma... "
Parole da fratello maggiore per rincuorare l’amico. Così Matteo Berrettini, dopo il ritiro di Flavio Cobolli a Vienna per infortunio, ha cercato di confortarlo, facendo leva sulla propria esperienza: "Lo so che adesso è tutto nero, però aspetta un attimo. Non dare conclusioni, c’è ancora tempo". Un messaggio di speranza rivolto in ottica Atp Finals, al via il 15 novembre.
Berrettini: "Cobolli è un fratello, cercherò di stargli vicino e aiutarlo"
Il primo a consolare Flavio Cobolli, costretto al ritiro a Vienna per infortunio, è stato Matteo Berrettini. Il romano ha dedicato uno splendido messaggio all'amico, promettendogli vicinanza in questi giorni: "Sono stato tante volte in quella posizione e so quanto possa essere difficile gestire le emozioni. Gli ho detto di pensare un giorno alla volta, cercherò di stargli vicino e di aiutarlo con la mia esperienza. Per me è un fratello piccolo".
Matteo Berrettini viene dalla vittoria contro Flavio Cobolli, a seguito del ritiro del suo connazionale per via di un problema alla coscia sinistra.
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Quarti di finale in programma all'Atp 500 di Vienna. In campo Matteo Berrettini che se la vede contro l'australiano Alex De Minaur.