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Coppa Davis, i convocati dell'Italia alle Finals di Bologna

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Filippo Volandri ha comunicato la lista dei convocati dell'Italia in vista delle Finals di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ci sono Cobolli, Darderi (all'esordio), Musetti e i doppisti Bolelli-Vavassori, al loro ultimo impegno insieme. Assenti, almeno per ora, Berrettini, Arnaldi e Sonego. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre contro la Corea del Sud

I CONVOCATI DELLA SPAGNA: C'E' ALCARAZ

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