Coppa Davis, i convocati dell'Italia alle Finals di Bologna

Filippo Volandri ha comunicato la lista dei convocati dell'Italia in vista delle Finals di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ci sono Cobolli, Darderi (all'esordio), Musetti e i doppisti Bolelli-Vavassori, al loro ultimo impegno insieme. Assenti, almeno per ora, Berrettini, Arnaldi e Sonego. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre contro la Corea del Sud
- Filippo Volandri ha diramato le convocazioni dell'Italia in vista delle Finals di Coppa Davis a Bologna
- Da regolamento sarà possibile sostituire fino a un massimo di tre giocatori. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro le ore 11 del giorno precedente l’inizio delle gare, ovvero lunedì 23 novembre
- L'Italia debutterà ai quarti il 25 novembre con la Corea del Sud, per poi sfidare eventualmente la vincente di Spagna-Austria
- Numero 6 del ranking in singolare
- Numero 23 del ranking in singolare
- Numero 26 del ranking in singolare
- Numero 10 del ranking in doppio
- Numero 7 del ranking in doppio
- "Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Sappiamo di avere una squadra molto forte perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego assoluti protagonisti delle scorse edizioni"
- Il capitano Filippo Volandri, deve fare a meno del n.1 del mondo Jannik Sinner
- Al momento sono stati esclusi dalle convocazioni giocatori che la Davis l'hanno già vinta nello scorso triennio come Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego
- L'Italia ha vinto le ultime tre edizioni della Coppa Davis