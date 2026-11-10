Darren Cahill si è congedato da allenatore di Sinner nella conferenza stampa che si è tenuta alla Torre Allianz di Milano: "Avevo fatto un tweet nel 2013 in cui dicevo che Norman ha migliorato ogni singolo giocatore che ha allenato. E' un coach straordinario e sono sicuro che farà un lavoro super con Jannik". Guarda il VIDEO

" Quando l'ho conosciuto avrei firmato nel vedere quello che abbiamo ottenuto, non ci sono rimpianti . Ha vinto cinque Slam, è stato numero uno al mondo, ha vinto tutti i Masters 1000, ha vinto la Davis. E' stato un percorso, un viaggio incredibile e i momenti difficili ci hanno reso più forti . Ne sono molto orgoglioso". Lo ha detto l'ex allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill, durante l'evento 'Be Like Sinner' organizzato alla Torre Allianz di Milano.

Cahill: "Norman ha migliorato ogni giocatore che ha allenato"

Cahill ha commentato poi la scelta di Magnus Norman come suo successore: "Credo che lui abbia migliorato ogni singolo giocatore con cui ha lavorato. Io voglio lasciargli la possibilità di lavorare libero, senza ingerenze, per creare la loro relazione. Lo ha scelto direttamente Jannik, non potrei essere più felice". "Ogni campione è diverso - aggiunge Cahill -, ma la qualità che ho visto in lui in questi 5 anni è la curiosità nel voler sempre migliorare. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona, usa queste informazioni per diventare un atleta e una persona migliore. Di un campione così devi guadagnarti la fiducia, lui si è sempre impegnato tanto e ha sempre creduto nel team. E' lui che fa il 99% del lavoro, lui che decide cosa fare in campo, ma allenatori, fisioterapisti e manager fanno un 1% finale incredibilmente importante per fare la differenza tra un buon tennista e un grande tennista".