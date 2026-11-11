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Atp Stoccolma, Sonego fuori al 2° turno: Tabilo vince in tre set

atp stoccolma

Stop al secondo turno a Stoccolma per Lorenzo Sonego, battuto da Alejandro Tabilo dopo una battaglia di tre ore: 7-6, 6-7, 7-5 il punteggio in favore del cileno, n. 4 del seeding. Il torinese chiude così la sua stagione fuori dalla top 100. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Stop al secondo turno per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Stoccolma. In tabellone dalle qualificazioni e reduce dal successo sul francese Halys, il torinese è stato battuto dal cileno Alejandro Tabilo, n. 31 al mondo e testa di serie n. 4, con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Una battaglia punto a punto, in cui ha fatto la differenza un solo break, quello subito da Sonego nell'ultimo game del match con due errori consecutivi da 30-15. Un epilogo amaro per il tennista italiano, a cui non sono bastati 15 ace e il 76% di punti vinti con la prima di servizio. Inattaccabile alla battuta anche Tabilo che ha concesso solo tre palle break nel game d'apertura del match, poi da quel momento non ha offerto più occasioni all'avversario. Il cileno interrompe così una serie di quattro sconfitte consecutive e nei quarti di finale affronterà Alex Michelsen. Per Sonego, invece, si chiude una stagione in chiaroscuro, con un bilancio complessivo di 19 vittorie e 25 sconfitte. Per la prima volta dal 2018 chiuderà la stagione fuori dalla top 100, attualmente n. 109 nel ranking live.

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