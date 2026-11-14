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Alcaraz, lo splendido messaggio per Cobolli: "Siamo cresciuti insieme, merita le Finals"

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Avversari in campo, ma molto amici fuori. Questo è il rapporto tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli, come spiegato dallo stesso numero 3 al mondo a Sky Sport: "Se si è qualificato per le Atp Finals è perché se lo merita. È una persona con cui ho potuto condividere tantissimo, siamo cresciuti insieme. Aspetto con ansia di affrontarlo". I due giocatori sono nel gruppo Ivan Lendl insieme a Medvedev e Tiafoe. Le Atp Finals sono in diretta su Sky e in streaming su NOW

L'INTERVISTA DI ALCARAZ A SKY

Nel corso dell'intervista esclusiva a Sky Sport in vista dell'inizio delle Atp Finals, Carlos Alcaraz ha parlato anche di Flavio Cobolli: "Flavio è davvero una bravissima persona. Lui è un tennista fantastico e ha dimostrato il suo livello per tutta la stagione. Se si è qualificato per le Atp Finals è perché se lo merita. È una persona con cui ho potuto condividere tantissimo, siamo cresciuti insieme. Per me significa molto aver condiviso con lui tanti allenamenti, qualcuno anche a casa mia. Abbiamo iniziato la stagione allenandoci insieme ed è fantastico che entrambi abbiamo avuto un 2026 molto positivo. Gli auguro davvero il meglio". E sulla sfida in programma tra i due nel round robin: "È da tanto tempo che non gioco contro di lui in una partita ufficiale, quindi aspetto con ansia di affrontarlo qui, a casa sua, davanti ai suoi tifosi. Credo che sarà una sfida molto bella. Penso che il pubblico sarà con lui, perché sosterranno l'italiano del torneo".

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