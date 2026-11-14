All'Inalpi Arena si è svolto l'evento "Atp No. 1 Club", ovvero la cena che ha riunito i giocatori di tennis che sono stati numeri 1 al mondo nella loro carriera. Immancabile la presenza di Jannik Sinner: nella foto che li ritrae tutti insieme ci sono "riuniti" ben 240 titoli

Serata speciale a Torino per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo, che non giocherà le Atp Finals per via del problema al ginocchio, ha partecipato alla cena del "Club dei numeri uno" organizzata dall'Atp all'Inalpi Arena. Presenti all'evento anche altri giocatori attualmente protagonisti nel tennis come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e l'attuale numero 1 al mondo Alexander Zverev. In un contesto del genere, Jannik è stato immortalato in un selfie condiviso sui social insieme ad altre leggende come Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster e Yevgeny Kafelnikov. Uno scatto che, come scritto anche dall'Atp, mette insieme ben 240 titoli. Scusate se è poco...