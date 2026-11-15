Montepremi Atp Finals 2026, quanto vale vincere il titolo: le cifre record
Aumenta anche quest'anno il montepremi delle Atp Finals: in palio ci sono 15.750.000 dollari, con un premio massimo di 5,17 milioni di dollari per l'eventuale campione imbattuto. Di seguito tutti i premi turno per turno del torneo dei maestri, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 novembre
- La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate nel round robin, fino a un massimo di 338.000 dollari.
- Una partita: 169.000 $
- Due partite: 253.500 $
- Tre partite: 338.000 $
- Riserva (alternate): 156.000 $
- Vittoria in ogni match del round robin: 405.000 $
- Vittoria in semifinale: 1.206.000 $
- Vittoria in finale: 2.412.000 $
- Campione imbattuto: 5.171.000 $
- Rispetto al 2025, il montepremi è stato ritoccato verso l'alto, passando da 15,5 milioni di dollari a 15,75 milioni di dollari;
- In percentuale c'è stato un aumento medio del 2% su tutti i premi: l'aumento maggiore è nelle vittorie del girone (da 396.500 dollari a 405.000 dollari)
- Jannik Sinner, campione imbattuto lo scorso anno, incassò 5.071.000 dollari. Quest'anno, invece, c'è stato un aumento dell'1,97%, passando a 5.171.000 dollari
- Campioni imbattuti: 959.300 $
- Vittoria in finale: 356.800 $
- Vittoria in semifinale: 178.500 $
- Vittoria in ogni match del round robin: 96.600 $
- Quota di partecipazione: 134.200 $*
- Riserva (Alternate): 51.700 $
- Il grande spettacolo del tennis mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW con le Nitto ATP Finals, l'atto conclusivo della stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino.
- Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.