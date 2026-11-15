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Zverev mostra la sua giacca alle Finals: c'è il n°1, i due Slam e i suoi 4... cani. VIDEO

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Una giacca speciale, che racconta il percorso e la storia personale di Sascha Zverev. È quella indossata dal tedesco alle Atp Finals e descritta a Sky Sport. Sulle spalle spicca il numero 1, sulle maniche i trofei del Roland Garros e degli US Open. Non mancano i riferimenti più personali, come il nome della figlia Mayla e quelli dei suoi quattro cani (Mishka, Buba, Lovik e Pop). A completare la giacca, la frase che rappresenta la sua fondazione: "L’unico limite è quello che imponi a te stesso"

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