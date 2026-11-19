Alcaraz, oggi la risonanza per l'infortunio alle Finals. Le news in diretta
Risonanza magnetica per Carlos Alcaraz a Torino per verificare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra e capire se riuscirà a proseguire le Atp Finals (e a giocare anche la Coppa Davis della prossima settimana). Lo spagnolo sarebbe già qualificato per la semifinale. Cosa dice il regolamento in caso di ritiro. Segui nel liveblog le news in tempo reale
Alcaraz già qualificato in semifinale: cosa può succedere
Lo spagnolo, che ha battuto sia Tiafoe che Medvedev, è diventato certo della qualificazione in semifinale dopo la sconfitta di Cobolli contro Tiafoe ieri sera. Domani dovrebbe affrontare proprio l'azzurro nell'ultimo match del round robin. Ma cosa succede se dovesse ritirarsi?
- In caso di ritiro prima della partita: sarebbe fuori dal torneo e Cobolli giocherebbe contro la riserva, De Minaur. Medvedev e Tiafoe sarebbero già sicuri della qualificazione
- In caso di ritiro durante la partita: potrebbe continuare il torneo e giocare la semifinale di sabato, previa autorizzazione medica
Risonanza in corso
Carlos Alcaraz è entrato all'Istituto di Medicina dello Sport allo Stadio Olimpico "Grande Torino" (accanto all'Inalpi Arena) per sottoporsi agli esami previsti
Per Alcaraz esami sia al ginocchio che all'ischio tibiale
Lo spagnolo già ieri aveva svolto degli esami rapidi, ma a caldo non era emerso nulla. Con il suo staff ha deciso di aspettare la notte e ora si sottoporrà a una risonanza per verficare eventuali problemi sia all'ischio tibiale, che lo ha costretto a fermarsi ieri col fisioterapista durante il match con Medvedev, sia al ginocchio destro, occupato da qualche giorno da una fasciatura per via di un'infiammazione
Alcaraz lascia l'Inalpi Arena
Lo spagnolo si sta spostando per andare a sostenere la risonanza magnetica prevista lì vicino, all'Istituto di Medicina dello Sport con sede all'interno dello Stadio Olimpico "Grande Torino"
Alcaraz all'Inalpi Arena
Lo spagnolo, arrivato in tuta, alla domanda "come stai?"... non ha risposto, limitandosi a salutare i presenti. Alcaraz sta ora lasciando l'Inalpi Arena per andare a svolgere gli esami previsti
Il momento dell'infortunio
In vantaggio di un set e avanti 2-1 nel secondo parziale con un break già ottenuto, Carlos Alcaraz ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Lo spagnolo ha ricevuto un massaggio alla coscia sinistra e gli è stata applicata una vistosa fasciatura. Al rientro in campo ha proseguito il match senza problemi, portando a casa anche il secondo set 6-4
"Gli infortuni mi hanno fatto capire cosa sia davvero importante"
Nella conferenza di ieri, dopo la vittoria su Medvedev, Alcaraz ha aggiunto: "L'infortunio passato mi ha fatto capire cosa conta, non vincere o perdere le finali dei tornei, ma giocare a tennis. Ogni volta che posso farlo in buona salute, mi diverto e non mi sento stressato in campo"
Cosa aveva detto Alcaraz del suo infortunio
"Stavo giocando bene, poi è emerso il problema al bicipite femorale. Essere sopra di un set e di un break mi ha permesso di gestire la situazione con calma. Da lì ho giocato con più precauzione, specialmente in difesa. Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Ogni volta che entro in campo penso che ci potrebbero essere problemi, che può capitare che non mi sentirò bene e ciò mi permette di restare in uno stato di allerta, in modo che se deve succedere qualcosa io sia preparato"
Cosa dice il regolamento in caso di ritiro
Se Alcaraz non dovesse scendere in campo nell’ultimo match del round robin contro Cobolli, sarebbe fuori dal torneo nonostante sia già certo di aver ottenuto il pass per le semifinali. A quel punto subentrerebbe la prima riserva – Alex de Minaur – che sfiderebbe Cobolli in un match inutile ai fini della qualificazione, con Medvedev e Tiafoe che si spartirebbero primo e secondo posto. Se, invece, lo spagnolo dovesse iniziare il match contro l’italiano e ritirarsi eventualmente soltanto a partita iniziata, potrebbe rimanere in corsa e giocare poi regolarmente la semifinale di sabato, previa autorizzazione medica del torneo
Cosa può succedere oggi
L’agenda di oggi prevede, sempre secondo quanto riportato dai media spagnoli, la risonanza alle 12 e l’allenamento prenotato alle 13, anche se quest’ultimo sembrerebbe in forte dubbio. L’esito della risonanza sarebbe, dunque, decisivo per la permanenza o meno a Torino del campione spagnolo che, dopo le Finals, avrebbe un altro grande appuntamento: la Final 8 di Coppa Davis con la Spagna
Che cosa ha Alcaraz
I problemi sono nati nel corso del secondo set dell’incontro vinto piuttosto nettamente ieri contro Daniil Medvedev, quando Alcaraz ha ricevuto un trattamento medico per un problema alla coscia sinistra. Il numero 3 del mondo ha portato a termine il match con una vistosa fasciatura, senza tuttavia risentirne a livello di prestazione
Dalla Spagna: risonanza magnetica in giornata per Alcaraz
La corsa di Carlos Alcaraz verso il primo titolo alle Atp Finals di Torino dipende anche da una risonanza magnetica che lo spagnolo, già qualificato per le semifinali con un turno d’anticipo, dovrebbe sostenere a mezzogiorno di oggi, secondo quanto riportato da Marca