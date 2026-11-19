"Stavo giocando bene, poi è emerso il problema al bicipite femorale. Essere sopra di un set e di un break mi ha permesso di gestire la situazione con calma. Da lì ho giocato con più precauzione, specialmente in difesa. Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Ogni volta che entro in campo penso che ci potrebbero essere problemi, che può capitare che non mi sentirò bene e ciò mi permette di restare in uno stato di allerta, in modo che se deve succedere qualcosa io sia preparato"