Ultima sfida del gruppo McEnroe: il n. 1 al mondo Sascha Zverev, già certo della semifinale e del primo posto nel girone, affronta Arthur Fils. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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