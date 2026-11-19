Zverev-Fils oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Ultima sfida del gruppo McEnroe: il n. 1 al mondo Sascha Zverev, già certo della semifinale e del primo posto nel girone, affronta Arthur Fils. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Fils
in evidenza
Zverev-Fils, tutti i precedenti
- 2026 - Indian Wells (QF): Zverev b. Fils 6-2, 6-3
- 2025 - Roma (R16): Zverev b. Fils 7-6, 6-1
- 2025 - Miami (R16): Fils b. Zverev 3-6, 6-3, 6-4
- 2024 - Parigi (R16): Zverev b. Fils 6-4, 3-6, 6-3
- 2024 - Amburgo (F): Fils b. Zverev 6-3, 3-6, 7-6
- 2024 - Halle (QF): Zverev b. Fils 6-7, 6-3, 6-4
- 2023 - Amburgo (SF): Zverev b. Fils 6-2, 6-4
Zverev-Fils, atto VIII
Sarà l'ottavo confronto in carriera tra Zverev e Fils, il secondo dell'anno dopo il quarto di finale a Indian Wells vinto in due set dal tennista tedesco. Il n. 1 al mondo è avanti 5-2 nei precedenti
Fils, che martedì ha vinto la prima partita in carriera alle Atp Finals, è diventato il primo giocatore nato nel 2004 ha vincere un match alle Finals e il primo francese dal 2011
Una vittoria e una sconfitta per Fils che, dopo il ko all'esordio contro Ben Shelton, è riuscito a riscattarsi con il successo in rimonta contro Rafael Jodar
Il cammino di Fils
- vs Shelton 2-6, 6-3, 3-6
- vs Jodar 4-6, 6-2, 6-2
Il cammino di Zverev
- vs Jodar 6-4, 6-4
- vs Shelton 6-2, 7-6
Zverev già in semifinale
Zverev arriva a questa partita già certo di essere in semifinale da primo. Il tedesco ha vinto le prime due partite all'Inalpi Arena contro Shelton e Jodar, grazie a una straordinaria prestazione al servizio. In caso dovesse vincere un set oggi, qualificherebbe Shelton come secondo nel girone.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Heliovaara/Patten-Arribage/Olivetti su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Fils su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Ultima serata dedicata al gruppo McEnroe alle Atp Finals. In campo il n. 1 al mondo Sascha Zverev e il francese Arthur Fils