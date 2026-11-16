Cobolli: "L'assenza di Sinner non aiuta, quando c'è toglie pressione". VIDEOatp finals
In conferenza stampa, Flavio Cobolli ha analizzato la sconfitta contro Medvedev: "Non ero teso, sono contento della prestazione che ho fatto. Con Tiafoe sarà una battaglia". Poi, su Sinner: "La sua presenza mi avrebbe tolto un po' di pressione". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Esordio con sconfitta per Flavio Cobolli alle Atp Finals. Nel match di debutto all'Inalpi Arena, a vincere è Daniil Medvedev per 7-6, 6-3. Un ko che il romano ha commentato così in conferenza stampa: "Credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita. La tensione non ha influito sul gioco: ci sono più meriti dell'avversario, che è stato più forte di me. Come team siamo contenti della prestazione che ho fatto. Essere qui a giocare tutti insieme in questo campo, in questo stadio e con questo pubblico è una cosa che non dimenticherò mai. Sono un po' triste per questa sconfitta, ma non è finita, ho altre due partite e continuiamo ad andare avanti". Sulle sue sensazioni prima del match: "Quando sono teso di solito gioco male. Per questa sfida non è andata così: mi sono riscaldato e avevo un buon feeling. Non ho sentito tanta tensione, solo tanta felicità". E ora l'obiettivo si sposta alla sfida di mercoledì contro Tiafoe, reduce dalla sconfitta contro Alcaraz: "Non ho visto la partita - ha detto Cobolli - però lo conosco bene. Sarà una battaglia e io sono pronto a dare tutto".
Vedi anche
Atp Finals: classifiche, calendario e risultati
"Sinner manca a tutti"
Cobolli, unico italiano presente alle Finals, ha poi parlato dell'assenza di Sinner: "Ovviamente manca a tutti. A livello di pressione, Jannik a noi italiani inconsciamente ci dà una grande mano fuori dal campo perché è lui che si prende un po' tutta la pressione. A noi ci lascia un po' di spazio e anche un po' di margine di errore. Le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l'anno si fa sentire. La sua assenza durante questa seconda parte di stagione si è fatta sentire, ancor di più in questo torneo. Senza dubbio la sua presenza mi avrebbe fatto molto comodo perché mi avrebbe tolto un po' di pressione".
"Berrettini nel mio box? Mi ha dato una grande mano, lo ringrazio"
Da Sinner a Matteo Berrettini, presente nel box di Flavio durante il match contro Medvedev: "Noi siamo sempre in contatto, non siamo solamente colleghi, ma credo che siamo in primis grandi amici. Parliamo un po' di tutto, non solo di tennis: il nostro rapporto va oltre a questo lavoro. Prima delle 19.30 non sapevo che sarebbe venuto, ma mi ha mandato un messaggio all'ultimo minuto dicendo che ce la faceva. Gli ho chiesto espressamente se gli avrebbe fatto piacere fare parte del team e mi ha risposto di sì. Ho parlato con il mio team e gli ho detto che avevo la necessità di avere Matteo in mezzo a loro. Ho detto che avrei preso questo torneo un po' come la Davis del singolare e lui di Coppa Davis se ne intende. Mi ha dato una grande mano, lo ringrazio per il gesto".