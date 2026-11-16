In conferenza stampa, Flavio Cobolli ha analizzato la sconfitta contro Medvedev: "Non ero teso, sono contento della prestazione che ho fatto. Con Tiafoe sarà una battaglia". Poi, su Sinner: "La sua presenza mi avrebbe tolto un po' di pressione". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS - IL VODCAST SULLE FINALS

Esordio con sconfitta per Flavio Cobolli alle Atp Finals. Nel match di debutto all'Inalpi Arena, a vincere è Daniil Medvedev per 7-6, 6-3. Un ko che il romano ha commentato così in conferenza stampa: "Credo di aver fatto una prestazione sopra la media di quello che mi aspettavo prima della partita. La tensione non ha influito sul gioco: ci sono più meriti dell'avversario, che è stato più forte di me. Come team siamo contenti della prestazione che ho fatto. Essere qui a giocare tutti insieme in questo campo, in questo stadio e con questo pubblico è una cosa che non dimenticherò mai. Sono un po' triste per questa sconfitta, ma non è finita, ho altre due partite e continuiamo ad andare avanti". Sulle sue sensazioni prima del match: "Quando sono teso di solito gioco male. Per questa sfida non è andata così: mi sono riscaldato e avevo un buon feeling. Non ho sentito tanta tensione, solo tanta felicità". E ora l'obiettivo si sposta alla sfida di mercoledì contro Tiafoe, reduce dalla sconfitta contro Alcaraz: "Non ho visto la partita - ha detto Cobolli - però lo conosco bene. Sarà una battaglia e io sono pronto a dare tutto". Vedi anche Atp Finals: classifiche, calendario e risultati

"Sinner manca a tutti" Cobolli, unico italiano presente alle Finals, ha poi parlato dell'assenza di Sinner: "Ovviamente manca a tutti. A livello di pressione, Jannik a noi italiani inconsciamente ci dà una grande mano fuori dal campo perché è lui che si prende un po' tutta la pressione. A noi ci lascia un po' di spazio e anche un po' di margine di errore. Le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l'anno si fa sentire. La sua assenza durante questa seconda parte di stagione si è fatta sentire, ancor di più in questo torneo. Senza dubbio la sua presenza mi avrebbe fatto molto comodo perché mi avrebbe tolto un po' di pressione".