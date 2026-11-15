Le Atp Finals iniziano con una vittoria in doppio per Harri Heliovaara ed Henry Patten: i n. 1 al mondo e campioni in carica hanno battuto i brasiliani Luz/Matos al super tiebreak. Di seguito risultati e classifiche del round robin. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 novembre
TUTTI GLI HIGHLIGHTS - IL VODCAST SULLE FINALS - ZVEREV-JODAR LIVE
- Alexander ZVEREV
- Ben SHELTON
- Arthur FILS
- Rafael JODAR
- Zverev (Ger) - Jodar (Esp) - domenica ore 14
- Shelton (Usa) - Fils (Fra) - domenica ore 20.30
- Fils (Fra) - Jodar (Esp) - data da confermare (martedì o giovedì)
- Shelton (Usa) - Zverev (Ger) - data da confermare (martedì o giovedì)
- Zverev (Ger) - Fils (Fra) - data da confermare (martedì o giovedì)
- Jodar (Esp) - Shelton (Usa) - data da confermare (martedì o giovedì)
- Carlos ALCARAZ
- Daniil MEDVEDEV
- Flavio COBOLLI
- Frances TIAFOE
- Alcaraz (Esp) - Tiafoe (Usa) - lunedì ore 14
- Medvedev - COBOLLI (Ita) - lunedì ore 20.30
- COBOLLI (Ita) - Alcaraz (Esp) - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Tiafoe (Usa) - Medvedev - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Alcaraz (Esp) - Medvedev - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- COBOLLI (ita) - Tiafoe (Usa) - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN 1-0 (set 2-1)
- Marcelo AREVALO/Mate PAVIC
- Theo ARRIBAGE/Albano OLIVETTI
- Orlando LUZ/Rafael MATOS 0-1 (set 1-2)
- Heliovaara/Patten - Luz/Matos 6-3, 5-7, 10-3
- Arevalo/Pavic - Arribage/Olivetti - domenica ore 18
- Luz/Matos - Arribage/Olivetti - data da confermare (martedì o giovedì)
- Arevalo/Pavic - Heliovaara/Patten - data da confermare (martedì o giovedì)
- Heliovaara/Patten - Arribage/Olivetti - data da confermare (martedì o giovedì)
- Luz/Matos - Arevalo/Pavic - data da confermare (martedì o giovedì)
- Christian HARRISON/Neal SKUPSKI
- Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS
- Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI
- Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ
- Granollers/Zeballos - BOLELLI/VAVASSORI - lunedì ore 11.30
- Harrison/Skupski - Krawietz/Puetz - lunedì ore 18
- BOLELLI/VAVASSORI - Harrison/Skupski - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Krawietz/Puetz - Granollers/Zeballos - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- BOLELLI/VAVASSORI - Krawietz/Puetz - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Harrison/Skupski - Granollers/Zeballos - data da confermare (mercoledì o venerdì)
- Vincente gruppo McEnroe vs Secondo gruppo Lendl
- Vincente gruppo Lendl vs Secondo gruppo McEnroe
- Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2
- Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 novembre