Le Atp Finals iniziano con una vittoria in doppio per Harri Heliovaara ed Henry Patten: i n. 1 al mondo e campioni in carica hanno battuto i brasiliani Luz/Matos al super tiebreak. Di seguito risultati e classifiche del round robin. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 novembre

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