Atp Finals, il programma di oggi: partite e orariatp finals
E' un martedì di grande tennis quello in programma oggi alla Inalpi Arena di Torino per la terza giornata delle Atp Finals. Si gioca il gruppo John McEnroe, con la sfida da ultima spiaggia tra Fils e Jodar alle 14 e quella tra Zverev e Shelton in serata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Terza giornata delle Atp Finals, tutta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca il 2° turno di round robin del gruppo John McEnroe. Alle 14 apre il programma la sfida tra i due giocatori perdenti all'esordio, il francese Arthur Fils e lo spagnolo Rafa Jodar: per entrambi è già un match da ultima spiaggia. Il clou lo vivremo in serata, con la sfida tra i 'big server' Sascha Zverev e Ben Shelton. Chi uscirà vincitore dalla sfida della Inalpi Arena avrà già ottime possibilità di staccare il pass per la semifinale con un turno di anticipo.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten - Arevalo/Pavic su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Jodar-Fils su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Arribage/Olivetti - Luz/Matos su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Shelton su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals. Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.